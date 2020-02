OMS acusa a países ricos de no compartir información sobre coronavirus

Ginebra, Suiza.- El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, acusó este martes a algunos países ricos de "estar muy retrasados" en materia de compartir información sobre los casos con el coronavirus, reclamando mayor solidaridad internacional para combatir la epidemia que ha dejado al menos 425 muertos en China.

"De los 176 casos registrados hasta ahora fuera de China, la OMS ha recibido declaraciones completas solo del 38%. Algunos países de altos ingresos están muy atrasados en la comunicación de estos datos vitales para la OMS. No creo que se deba a una falta de capacidad", dijo en el Consejo Ejecutivo de la organización.

"El 99% de los casos están en China, mientras que en el resto del mundo solo hay 176 casos", dijo el jefe de la OMS.

Foto: Reuters

"No significa que no empeorará. Pero con seguridad, tenemos una oportunidad de actuar... No la dejemos pasar", instó.

Las medidas extraordinarias que ha adoptado China para frenar el avance del nuevo coronavirus han contribuido significativamente a frenar su propagación fuera del país, lo que abre una "oportunidad" para controlar la transmisión, señaló por otra parte la OMS.

El coronavirus ha matado a 425 personas en China continental y ha contagiado a más 20 mil 400 desde que se detectó por primera vez el 31 de diciembre. Otros veinte países han confirmado casos, por lo que la OMS ha declarado emergencia de salud global.

Foto: Reuters

"Sin mejores datos, es muy difícil para nosotros valorar cómo evoluciona el brote o cuál sería su impacto y asegurarnos de que estamos dando las recomendaciones más apropiadas", lamentó.

La OMS está enviando máscaras, guantes, respiradores y 18.000 trajes aislantes a 24 países, así como 250 mil equipos de tests para agilizar el diagnóstico de las personas con el virus.

También reiteró su llamado a que los países no impongan restricciones a los viajes a causa del virus.