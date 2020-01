OMS determinará mañana si hay o no alerta internacional por coronavirus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el miércoles que convocará una reunión el jueves del comité de urgencia sobre nuevo el coronavirus aparecido en China, para determinar si la epidemia constituye o no una alerta internacional.

"He decidido reunir de nuevo mañana el Comité de urgencia del reglamento sanitario internacional sobre el nuevo #coronavirus 2019-nCoV) para que me aconsejen sobre la cuestión de si la epidemia actual constituye una urgencia de salud pública de alcance internacional" explicó Tedros Adhanom Ghebreyesus en un tuit.

"La mayoría de los más de 6 mil casos del nuevo #coronavirus se encuentran en China -solamente el 1%, es decir 68 casos, fueron registrados al día de hoy en otros 15 países", añadió.

I have decided to reconvene the International Health Regulations Emergency Committee on the new #coronavirus (2019-nCoV) tomorrow to advise me on whether the current outbreak constitutes a public health emergency of international concern. pic.twitter.com/993YBQ6hol — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 29, 2020

"El mundo entero tiene que actuar"

La OMS también urgió a gobiernos en el mundo entero, incluso a los que no han registrado casos del nuevo coronavirus, a "estar alerta" y a "actuar" para prevenir el contagio.

"El mundo entero tiene que actuar", indicó Michael Ryan, jefe del Programa de Emergencias de la OMS, a reporteros en Ginebra.