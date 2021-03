OMS pide más estudios para determinar el origen del Covid

Tras la publicación del informe de la misión que investigó en China el origen de la Covid-19, el director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió más estudios.

➡️ OMS visita laboratorio de Wuhan, donde surgió polémica teoría sobre el Covid

“En lo que respecta a la OMS, todas las hipótesis siguen sobre la mesa. Este informe es un comienzo muy importante, pero no es el final. Todavía no hemos encontrado la fuente del virus, y debemos continuar siguiendo la ciencia y no dejar piedra sin remover como lo hacemos”, dijo el Dr. Tedros.

Foto: AFP

El informe surgió de una resolución de un Estado Miembro adoptada por consenso en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2020 y en la que se pide a la OMS que “identifique la fuente zoonótica del virus y la ruta de introducción a la población humana, incluido el posible papel de los huéspedes intermediarios, incluso a través de esfuerzos tales como misiones de campo científicas y colaborativas “.

El representante de la OMS agradeció al equipo por su incansable trabajo. Dijo que avanza nuestra comprensión de manera importante, al tiempo que plantea preguntas que deberán abordarse en estudios adicionales, como se señala en el informe.

➡️OMS dice que tomará años entender el origen del Covid-19

“Encontrar el origen de un virus lleva tiempo y le debemos al mundo encontrar la fuente para que podamos tomar medidas colectivas para reducir el riesgo de que esto vuelva a suceder. Ningún viaje de investigación puede proporcionar todas las respuestas”, indicó.

Buscaban comprender el origen

Desde el inicio de la pandemia, la OMS hizo hincapié en la necesidad de comprender el origen del virus para comprender mejor la aparición de nuevos patógenos y las posibles exposiciones, por lo que unas semanas después el Comité de Emergencia del RSI de expertos independientes recomendó que la OMS y China prosiguieran sus esfuerzos para identificar la fuente animal del virus.

En julio de 2020, la OMS envió un pequeño equipo a China para planificar un estudio conjunto con científicos internacionales chinos e independientes.

Foto: AFP

Tras ello, se acordó que la OMS seleccionaría a los científicos internacionales. Los Términos de Referencia para el estudio Virus Origins se completaron en el otoño de 2020.

El equipo de científicos procedía de todo el mundo: Australia, China, Dinamarca, Alemania, Japón, Kenia, Países Bajos, Qatar, Federación de Rusia, Reino Unido, Estados Unidos de América y Vietnam.

➡️Investigadores de la OMS desecharán informe provisional sobre orígenes del Covid-19: WSJ

El equipo internacional conjunto estuvo integrado por 17 expertos chinos y 17 internacionales de otros 10 países, así como de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Este estudio fue diseñado como un paso en el camino de la comprensión de los orígenes del Covid-19, reflejando el alcance y el mandato específicos según lo descrito por los Estados Miembros en la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud y los Términos de Referencia negociados.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Acuerdan continuar trabajando

Tras la entrega de dicho informe, se acordó continuar trabajando en estrecha colaboración con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y los países, como parte del enfoque de salud para identificar la fuente zoonótica del virus y la ruta de introducción a la población humana, incluido el posible papel de los huéspedes intermediarios, incluso a través de esfuerzos como misiones de campo científicas y colaborativas, que permitirán intervenciones específicas y una agenda de investigación para reducir el riesgo de que ocurran eventos similares.

Mundo Grotesca desigualdad en las vacunas: OMS

También, se acordó brindar orientación sobre cómo prevenir la infección por el coronavirus 2 (SARS-COV2) del síndrome respiratorio agudo severo en animales y humanos y prevenir el establecimiento de nuevos reservorios zoonóticos, así como para reducir riesgos adicionales de aparición y transmisión de enfermedades zoonóticas.