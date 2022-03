ONU condena lanzamiento de misil norcoreano a mar de Japón

Este jueves, la agencia estatal norcoreana KCNA confirmó el lanzamiento un misil balístico intercontinental (ICBM) ordenado por el líder norcoreano, Kim Jong Un, en el mar de Japón.

Ante el hecho, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó "con firmeza" el lanzamiento e instó a Pyongyang a "desistir de tomar cualquier otra acción contraproducente".

“Necesitamos una solución diplomática pacífica para la desnuclearización de la península de Corea”, señaló el funcionario.

I condemn the launch of a ballistic missile of intercontinental range by the Democratic People’s Republic of Korea, which risks a significant escalation of tensions in the region.



We need a peaceful diplomatic solution for the denuclearization of the Korean Peninsula. — António Guterres (@antonioguterres) March 24, 2022

Tras darse a conocer el lanzamiento, el ejercito surcoreano anunció el lanzamiento de misiles por tierra, aire y mar como respuesta, mientras que Japón tildó de "escandaloso e imperdonable" el disparo del proyectil.

Según el viceministro de Defensa japonés, Makoto Oniki, el misil voló durante 71 minutos y cayó a unos 150 km al oeste de su costa norte, dentro de su zona económica exclusiva.

Durante este año, Corea del Norte ha desplegado una docena de ensayos de proyectiles que desafía las sanciones de las Naciones Unidas por el desarrollo de su programa armamentístico y nuclear.

Antes de 2019, Pyongyang había suspendido oficialmente las pruebas de largo alcance, esto mientras que el mandatario Kim Jong Un participaba en negociaciones de alto perfil con el expresidente estadounidense Donald Trump, sin embargo, colapsaron con la salida del expresidente.

Este próximo viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU planea una posible reunión para tratar el conflicto con Corea del Norte.

Ataques militares se incrementarán por celebración norcoreana

Fue a inicios de marzo que Estados Unidos y Corea del Sur alertaron que Pyongyang se estaba preparando para lanzar un ICBM y que había lanzado componentes del Hwasong-17 camuflados como satélites espaciales.

Estos lanzamientos se producen en vísperas del 110º aniversario del nacimiento del fundador de Corea del Norte y abuelo del actual líder, Kim Il Sung. El régimen suele celebrar estas efemérides mostrando su capacidad militar.

Además, Pyongyang aprovecha la inestabilidad internacional debido a la invasión de Ucrania, que ha enemistado todavía más a Washington con Moscú y Pekín, así como el proceso de transición en Corea del Sur hasta que el presidente electo Yoon Suk-yeol tome posesión en mayo.