ONU pide a Emiratos Árabes probar que princesa Latifa Al Maktoum está viva

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó a Emiratos Árabes Unidos a aportar pruebas de vida de la princesa Latifa Al Maktoum, hija del emir de Dubái, después de que ella afirmara que es una "rehén".

Una portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Liz Throssell, indicó en una rueda de prensa que el caso de la princesa Latifa Al Maktoum había sido tratado ante la misión permanente de Emiratos en Ginebra.

"Expresamos nuestra preocupación por la situación, habida cuenta de los inquietantes videos que salieron a la luz esta semana. Pedimos más informaciones y precisiones sobre la situación actual" de la princesa Latifa Al Maktoum, explicó Throssell.

"Pedimos una prueba de vida", señaló la portavoz.

Además, insistió la vocera, dada las "graves preocupaciones" sobre la situación de la princesa, "pedimos que el gobierno dé prioridad a esta respuesta".

La princesa, de 35 años, hija de Mohamed bin Rashed Al Maktoum, dirigente del emirato de Dubái y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, intentó huir en barco de esta ciudad-Estado del Golfo en 2018.

Sus familiares transmitieron videos en los que la princesa aseguraba estar encerrada en una "mansión que se convirtió en prisión" con todas las ventanas cerradas y custodiada por policías. Según dijeron, no han tenido más noticias de ella.

Según la cadena británica BBC, los videos fueron grabados aproximadamente un año después de que intentara huir.

"The situation is getting more desperate every day"



Secret messages, sent by Dubai’s Princess Latifa Al Maktoum, reveal details of how she has been held in captivity, after a failed attempt to leave Dubai in 2018https://t.co/3TyMLqAgwF pic.twitter.com/kDoCkeZrro — BBC News (World) (@BBCWorld) February 16, 2021

Varias oenegés, como Amnistía Internacional, pidieron a la ONU que se encargue del caso de la princesa Latifa Al Maktoum, y el Reino Unido pidió pruebas de vida.

En diciembre de 2018, la ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, se reunió con la princesa y declaró que ésta estaba "perturbada, afectada por un grave problema de salud y tratada por un psiquiatra" pero que estaba bien atendida por su familia.

Dos años después, el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzosas o involuntarias decidió "dar por esclarecido el caso" de la princesa, "quien al parecer se encuentra recluida en régimen de incomunicación en su domicilio de Dubái".

Las ONG's acusan de manera regular a Emiratos Árabes Unidos, rico Estado del Golfo cercano a los países occidentales, de violar los derechos humanos y reprimir las voces críticas.