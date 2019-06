Ordenan cierre de puertas en la Casa Blanca por paquete sospechoso

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que una persona dejó caer un mochila en las inmediaciones de la Casa Blanca, por lo que las autoridades ordenaron el cierre de puertas, así como el reguardo de periodistas que se encontraban dentro.

Fue cerca de las 15:00 horas que una persona dejó caer una mochila en la sede presidencial en Washington y posteriormente, intentó saltar a lo largo de la acera en Pennsylavania Ave.

Sin embargo, en su fallido intento, el hombre fue detenido por elementos de la División Uniformada del Servicio Secreto.

“Aproximadamente a las 2:45 pm, una persona dejó caer una mochila e intentó saltar un portabicicletas a lo largo de la acera en Pennsylvania Ave. El individuo fue inmediatamente detenido por los oficiales de la División Uniformada del Servicio Secreto”.

At approximately 2:45 pm an individual dropped a backpack and attempted to jump a bike rack along the sidewalk on Pennsylvania Ave. The individual was immediately taken into custody by Secret Service Uniformed Division Officers. — U.S. Secret Service (@SecretService) June 19, 2019

Tras el incidente, la circulación sobre la avenida Pennsylvania se vio afectada, por lo que recomendaron evitar la zona.

“Los oficiales de policía están respondiendo al incidente en la acera de Pennsylvania Ave. El tráfico peatonal está cerrado a lo largo de la avenida Pennsylvania. Entre las calles 15 y 17 para incluir Lafayette Park”.

Law enforcement officials are responding to the incident on the sidewalk of Pennsylvania Ave. Pedestrian traffic is closed along Pennsylvania Ave. between 15th and 17th streets to include Lafayette Park. — U.S. Secret Service (@SecretService) June 19, 2019

Sin revelar más detalles, el Servicio Secreto confirmó que la mochila fue aprobada por las dependencias correspondientes, asegurando que no existe riesgo alguno.

“Actualización: la mochila que se dejó caer a lo largo de la acera de Pennsylvania Ave. ha sido aprobado por Secret Service y @DCPoliceDept . Se espera que los cierres de tráfico peatonal se levanten pronto.”