Óscar de la Hoya se sube al ring político: Quiero ser presidente de EU

Como si de un combate de boxeo se tratara, el excampeón mundial y olímpico, Óscar de la Hoya, diseña ya lo que será la estrategia para enfrentar a Donald Trump en busca de la presidencia de Estados Unidos para el 2020, y advierte que "va muy en serio".

"Un tema que la verdad me duele, es el de los niños que encarceló Donald Trump, que separó familias. Eso me ayuda a decidir y hacer lo correcto. Yo creo que la raza se lo merece, necesita una voz, necesita un representante para el bienestar de nuestra gente”, asegura el ahora empresario boxístico en entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, realizada en Las Vegas.

Óscar de la Hoya tiene entre sus logros la conquista de una medalla de oro en el boxeo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Tras ser declarado vencedor en la final de las 132 libras sobre el alemán Marco Rudolph, se paseó en el ring con las banderas de México y Estados Unidos, una en cada mano, en honor a que sus padres, Joel y Cecilia, nacieron en suelo mexicano.

El habilidoso púgil, nacido el 12 febrero de 1973 en Montebello, California, se convirtió en profesional ese mismo año para capturar hasta seis títulos del mundo en distintas divisiones, uno de ellos a costa de Julio César Chávez. En 2002 fundó la compañía Golden Boy Promotions, que ahora impulsa la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez.

De la Hoya posee la doble nacionalidad: mexicana y estadounidense, y se dice listo para iniciar su campaña presidencial cuando los tiempos lo establezcan.

-En México hay interés porque alguien famoso, que siempre ha proclamado su sangre mexicana, hable sobre sus aspiraciones a la presidencia de Estados Unidos. El expresidente Vicente Fox declaró que siempre has luchado por los mexicanos y que te preocupas por ellos. ¿Eso te impulsó más todavía en tu decisión?

-Sí. Yo estoy pensando en el 2020… en la presidencia de Estados Unidos. Y lo digo seriamente, porque estoy listo para armar mi equipo de consejeros, de asesores, para ayudarme a tomar una decisión.

-¿Qué te dijo el expresidente mexicano?

-Vicente Fox me mandó un mensaje por FaceTime o Facebook, y dice que cree en mí y que me apoya por lo que represento; eso me motiva también, pero en las próximas semanas vamos a decidir y vamos a anunciar oficialmente lo que voy a hacer.

-¿Ya estudiaste bien el tema?

-Falta la decisión final. Ya lo pensé, ya sé lo que quiero hacer. Yo soy un peleador, soy un luchador, lucho por mi gente, siempre defiendo lo que es correcto. Y un tema que la verdad me duele, es el tema de los niños que encarceló Donald Trump, que separó familias. Eso me ayuda a decidir y hacer lo correcto. Creo que la raza se lo merece, necesita una voz, necesita un representante que realmente esté para el bienestar de nuestra gente.

-¿Estarías dispuesto a sacrificar tu exitosa carrera de promotor?

-No. Hay tiempo para todo. Yo tengo un gran equipo con Golden Boy Promotions, tengo tiempo para todo, soy una persona con muchos proyectos; sí, tengo muchos negocios, pero tengo mi equipo, que es excelente.

-Hace algunas semanas, en tu cuenta de Twitter admitiste haber ganado 800 millones de dólares en tu carrera...

-Yo creo que alguien lo hizo y le di RT (reproducir). Sí, es lo que yo gané. Lo digo humildemente, es lo que gané en mi carrera como boxeador y, pues obviamente, para hacer una campaña necesitas dinero. Y gracias a Dios y al boxeo, que me ha dado todo, podemos hacer una campaña inteligentemente para tratar de ganar.

-¿Va en serio el asunto y nada más falta que digas “adelante”?

-El asunto va muy en serio.