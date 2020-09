Otorgan Pluma de Oro de la Libertad 2020 a periodista colombiana Jineth Bedoya

La Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), otorgó este miércoles el premio la Pluma de Oro de la Libertad a la periodista colombiana Jineth Bedoya Lima por su lucha contra la impunidad y de los derechos de las mujeres afectadas por la violencia política en su país.

Al recibir el premio, de manera virtual debido a las restricciones actuales por el Covid-19, Bedoya Lima, Subeditora del diario El Tiempo de Colombia, advirtió que la libertad de prensa enfrenta, actualmente, uno de los retos más grandes de toda su historia, en medio del confinamiento por el nuevo coronavirus.

➡️ Sigue la entrega virtual del Premio Pluma de Oro de la Libertad 2020

Destacó que el lograr el cambio de los diarios impresos al modelo digital implica no sólo modificar las redacciones en todo el mundo, sino además descubrir como hacerlas sostenibles económicamente.

“El muro de pagos pone a los medios en un momento histórico porque para hacer un periodismo de calidad se necesitan recursos”, afirmó.

"Before being journalists, we are human beings." We are human beings. #GoldenPenOfFreedom https://t.co/3KficNlVaO — Jineth Bedoya Lima (@jbedoyalima) September 16, 2020

Advirtió que lo que no puede suceder es atar el ejercicio periodístico a la consecución de publicidad porque sería nocivo y es uno de los enemigos adicionales contra la libertad de expresión”, afirmó.

Asimismo, destacó que la situación que actualmente vive el periodismo, debido a la pandemia, obliga a los comunicadores a hacer un periodismo mucho más ceñido a la responsabilidad con la gente que nos lee.

La prensa, agregó, tiene una gran responsabilidad sobre violencia de género, pues sigue siendo uno de los peores dramas, que en medio de la pandemia se ha exacerbado. “Es un llamado a todos los editores del mundo, pongamos más ojos a los actos de violencia de género”, destacó.

Jineth Bedoya dijo que "este premio es el mayor estímulo y apoyo que puede recibir un periodista" y que "trabajar por la libertad de prensa puede ser uno de los principales compromisos tanto de los medios de comunicación como de los periodistas".

"Recibir la Pluma de Oro de la Libertad es también un reconocimiento a la lucha incansable contra la impunidad a la que se enfrentan decenas de periodistas en todo el mundo", subrayó.

Receiving the Golden Pen of Freedom, awarded by WAN-IFRA, is a great honor that requires a greater commitment to people, to victims and survivors of sexual violence and to my profession. Thanks to the women who do journalism. — Jineth Bedoya Lima (@jbedoyalima) September 16, 2020

La WAN-IFRA recordó la carrera de Jineth Bedoya, así como su lucha por lograr justicia por las agresiones que miembros de grupos armados, paramilitares y guerrilla de las Farc, cometieron en su contra. La periodista fue atacada sexualmente en 2000 durante una cobertura para el diario El Espectador. En medio de una investigación por presuntas ventas de armas entre paramilitares y funcionarios estatales, la reportera visitó la cárcel colombiana La Modelo y allí fue secuestrada, torturada y agredida sexualmente por tres paramilitares.

WAN-IFRA destacó, además, la creación, en 2009, de la campaña de No Es Hora de Callar, para luchar por los derechos de otras mujeres y contra la impunidad de la violencia sexual y basada en género en el país y en el marco del conflicto armado.

Recibir hoy, el Golden Pen of Freedom, otorgado por la Asociación Mundial de Editores WAN-IFRA, es un gran honor que obliga a un mayor compromiso con la gente, con víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y con mi profesión. Un abrazo a todas las mujeres que hacen periodismo pic.twitter.com/dIvhJJYdbb — Jineth Bedoya Lima (@jbedoyalima) September 16, 2020

En el marco de la entrega de premiación,WAN-INFRA realizó una mesa de discusión sobre las perspectivas a futuro para la libertad de prensa y cómo se puede ampliar el apoyo a esta lucha mundial, en la que Warren Fernández, presidente del Foro Mundial de Editores, advirtió que junto con el coronavirus se ha desatado otra epidemia, la de la desinformación y noticias falsas, además de la crisis económica que puede poner en peligro la existencia de los medios.

➡️ Así enfrenta el mundo la pandemia del coronavirus

La WAN-INFRA otorgó además el premio extraordinario Heraldo por el 125 aniversario del diario español, al rey Felipe de Borbón y Grecia y la reyna Letizia, en reconocimiento a la defensa del estado de derecho y la libertad de expresión quien agradeció el reconocimiento.

Felicidades a @jbedoyalima, ganadora del Premio UNESCO/Guillermo Cano 2020, por recibir la Pluma de Oro de la Libertad de WAN-IFRA!👏



Su coraje e incansable compromiso con la #LibertadDePrensa continúa inspirando al mundo. https://t.co/gKHW5hyGvC — UNESCO en español (@UNESCO_es) September 16, 2020

“El mundo requiere hoy de periodistas que se comprometan con la verdad, con la realidad de los hechos;, Sin duda su trabajo como periodistas está en la base de nuestro sistema democrático que precisa de un periodismo responsable, riguroso, crítico e independiente, los animamos a defender con el mejor periodismo la democracia que el estado de derecho ha ido construyendo paso a paso y no sin dificultades todos tenemos esta responsabilidad”, afirmó en su discurso de agradecimiento.