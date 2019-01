Otra caravana migrante se acerca a EU y no hay un muro que la detenga: Trump

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra los migrantes pues indicó que otra caravana se dirige hacia EU y no hay un muro que la detenga.

A través de twitter, Donald Trump dijo "otra gran caravana se dirige hacia nuestro camino. Esto es muy difícil porque no hay un muro que la detenga".

Another big Caravan heading our way. Very hard to stop without a Wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de enero de 2019

Más de 2 mil integrantes de la caravana de migrantes que busca llegar a Estados Unidos entraron a México desde Guatemala en las últimas horas por el puente internacional, pero sin cumplir los protocolos de registro establecidos por las autoridades.

Los integrantes de esta nueva caravana ingresaron sobre las 04.00 hora local (10.00 GMT) de la mañana por el puente internacional Rodolfo Robles Valverde, en la fronteriza Ciudad Hidalgo, Chiapas, sin aceptar las medidas protocolarias que México está brindando a los migrantes.

Este nuevo contingente cruzó tras presiones a las autoridades fronterizas, quienes finalmente los dejaron pasar y sin que se registran incidentes violentos.

En estos momentos, este grupo de migrantes avanza hacia la ciudad chiapaneca de Tapachula, escoltados por miembros de Protección Civil y algunos efectivos de la Policía estatal preventiva.



Con información de EFE