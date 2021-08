Video muestra a los afganos entregando a sus bebés a través de la cerca

Los esfuerzos de la gente por salir de Afganistán tras la llegada de los talibanes no ha parado desde el fin de semana pasado cuando miles de personas abarrotaron el aeropuerto de Kabul para lograr escapar del régimen que entró a la capital luego de 20 años de haber estado fuera.

Hoy el video tomado por Omar Haidari retrata el grado de desesperación al que se ha llegado, donde se observa como un bebé es levantado entre la multitud y es tomado por uno de los soldados de Estados Unidos que se encuentra arriba del muro esquivando el alambre de púas.

Con un solo brazo, el estadounidense toma al bebé, quien rompe en llanto y se eleva entre el alambre para ser tomado por otro soldado, quien lo recibe para evitar que se lastime.

La multitud ahí presente es el retrato del que ahora forman parte miles de afganos desesperados con papeles, niños y algunas pertenencias, que esperan solo una oportunidad para lograr llegar al otro lado del muro, donde se encuentra la pista del aeropuerto y así abordar un avión que les permita salir del territorio.

Y es que el miedo y el terror se ha apoderado de la gente luego de que según un documento confidencial de la ONU, publicado en las últimas horas, revelara que los talibanes tienen "listas negras" y van "casa por casa" buscando a detractores junto a sus familiares para arrestarlos y darles castigo.

Las promesas de tolerancia y respeto hechas por el movimiento islamista no han sido suficientes para la población que desconfía de él, pues no solo no ha logrado convencer a los afganos, el mundo en general no cree en sus declaraciones de que no buscan venganza y que apuestan por la reconciliación.

Funcionarios de la OTAN y los oficiales talibanes confirmaron que en el aeropuerto y sus alrededores, 12 personas han muerto desde el domingo, en que el grupo radical tomó la capital afgana que ahora con su presencia vive una pesadilla vuelta realidad.

