Papa Francisco asegura que los chismes son una forma de terrorismo

El papa Francisco afirmó hoy que los "chismes matan" y que "los chismosos y chismosas son terroristas", durante su catequesis en la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.



Los chismosos y las chismosas son gente que mata a los demás, porque la lengua mata, es como un cuchillo. Tened cuidado, el chismoso y la chismosa es un terrorista, tira la bomba a los demás y se va tranquilo



El pontífice argentino continuó reflexionando sobre los Diez Mandamientos para los católicos y hoy se dedicó a: "No dirás falso testimonio ni mentirás" y señaló que "prohíbe falsear la verdad en las relaciones con los demás".



"Es grave vivir de comunicaciones no auténticas, porque impide las relaciones recíprocas y el amor al prójimo", dijo el papa, que agregó que "donde hay una mentira no hay amor".



Francisco dijo que los católicos deben comunicar la verdad "más que con sus discursos, con su testimonio".



No dar falso testimonio, ni mentir, implica vivir como hijos de Dios, dejando que en cada acto se refleje que él es nuestro Padre y que confiamos en él