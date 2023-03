Papa Francisco II: Todo lo que sabemos de la salud del pontífice

La tarde de este miércoles, el papa Francisco II fue ingresado al Hospital Agostino Gemelli de Roma, debido a una infección respiratoria que requerirá unos días de tratamiento médico hospitalario adecuado, así lo informó la prensa del Vaticano.

En un principio el papa iba a tener un revisión periódica, sin embargo, tuvo que permanecer en el hospital debido a una complicación respiratoria. La situación sorprendió a todos ya que el pontífice tenía prevista una entrevista programa de la televisión pública RAI que tuvo que ser cancelada.

No sólo la entrevista se pospuso, todas agenda fue cancelada:

"La agenda del papa ha sido suspendida en caso de que tenga que realizar más exámenes", dijo la fuente para AFP, estimando "posible" que el papa tenga que pasar la noche en el hospital.

Francisco, de 86 años, habría sido sometido a un TAC en el tórax y a otras pruebas médicas, y su estado de salud no preocupa tras conocerse los resultados, señalaron medios locales.

Cabe decir que en el centro médico donde está internado el papa Francisco II, también estuvo hospitalizado el papa Juan Pablo II e inclusive le extirparon un tumor benigno en el colon en 1992.

¿Cuáles son los problemas que ha sufrido el papa?

Si bien la salud del papa se mantiene en secreto y el personal del Vaticano suele ser muy reservado, es bien sabido que el papa tiene problemas en su rodilla desde su operación en mayo del 2022.

Como él mismo lo ha mencionado, la intervención le dejó secuelas y ha evitado atenderse debido a la molestia que le ocasiona. Además dicho problema para caminar ha motivado una multitud de teorías sobre su salud.

Desde hace un año, el pontífice cuenta con un "asistente personal sanitario", es decir, una enfermera, que lo ayuda en forma permanente. Y es que desde julio del año pasado el papa confesó que "ya no podía viajar" con el mismo ritmo de antes e incluso mencionó que podría "hacerse a un lado", lo cual fue motivo de especulación para pensar que se retiraría. No obstante, salió a desmentir y dijo que la idea de renunciar "por el momento no estaba en su agenda".

El papa ha confesado para el médico y periodista argentino Nelson Castro, que cuando vivió en Argentina fue tratado con acupuntura china por el dolor de espalda, que sufría de "cálculos en la vesícula biliar" y que en 2004 tuvo un problema cardíaco "temporal" debido a un ligero estrechamiento de una arteria.

A este papa siempre se le ha visto muy activo y se la ha calificado de ser muy progresista en las cuestiones de la comunidad LGBT, el celibato y la dsitribusión de riqueza. También ha visitado más de 50 países, así que muchos creen que el pontífice saldrá de este problema, así que sólo queda esperar el avance de sus estudios y así descartar cualquier daño.