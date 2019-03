Papa genera polémica tras rechazar bruscamente besos al Anillo del Pescador

Un video donde el Papa Francisco es protagonista se hizo viral y generó gran polémica entre la gente, ya que en este se pude apreciar cómo es que el Padre Santo rechaza bruscamente que personas besen el Anillo del Pescador.

En la grabación se aprecia al Papa alejando con un gesto un poco "violento", según lo calificaron en redes sociales, la cabeza de las personas que se acercan para besar su anillo.

Cabe recordar que no es la primera vez que Francisco hace este acto, sin embargo, el video se filtró en redes sociales y comenzó un debate entre los usuarios, algunos a favor y otros en contra.

Este hecho se presenció el lunes durante la visita del Pontífice a la catedral de Loreto en la que se encontraban varias religiosas y fieles seguidores, que motivados por su Fe, no quisieron perder la oportunidad de saludarlo.

Por medio de su cuenta de Twitter, Edward Pentin, corresponsal de EWTN, compartió el video mediante el cual aseguró que no es la primera vez que el Papa rechaza a las personas que se acercan, pero resaltó que “esto es algo que ha hecho con bastante regularidad durante su pontificado, aunque no tan insistentemente como hoy”.

Ante la situación, el periodista pidió una explicación a La Oficina de Prensa de la Santa y que hasta este momento no ha recibido respuesta alguna.

In Loreto today, @Pontifex doesn’t want the faithful lining up to greet him to kiss his ring, and takes his hand away. This is something he has done quite regularly during his pontificate though not quite so insistently as today. https://t.co/uwrrwpsAfp — Edward Pentin (@EdwardPentin) March 25, 2019 Earlier today I asked the Holy See Press Office if there was an explanation for @Pontifex’s behaviour but there’s been no response yet. — Edward Pentin (@EdwardPentin) March 25, 2019

¿Qué representa el Anillo del Pescador?

Este anillo es elegido por cada Papa y es en honor al apóstol Pedro, quien era pescador y es reconocido como el primer Papa de la historia, este es de plata bañado en oro y además tiene una imagen de San Pedro con las llaves de la Santa Cede en la mano.

El Anillo del Pescador es destruído cada que termina su papado como símbolo del fin del reinado de cada pontífice.