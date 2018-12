Papa pide el apoyo de la comunidad internacional tras tsunami en Indonesia

El papa Francisco realizó un llamamiento para que no falte la solidaridad y el apoyo de la comunidad internacional a las poblaciones afectadas por el tsunami que golpeó anoche las costas del Estrecho de Sonda, entre las islas indonesias de Sumatra y Java.

"Mi pensamiento va a la población de Indonesia, golpeadas por violentas calamidades naturales, que han causado graves pérdidas humanas, numerosos desaparecidos y personas sin hogar, así como enormes daños materiales", dijo Francisco tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro.

#PapaFrancesco prega per le #vittime dello #tsunami in #Indonesia https://t.co/IgWuoGftjS #VaticanNews — Vatican News (@vaticannews_it) 23 de diciembre de 2018



Al menos 222 personas han muerto tras este tsunami que los científicos creen que se creó a partir de un corrimiento de tierra submarino producido por la erupción del volcán Anak Krakatau, que no activó las alarmas al no registrarse un potente terremoto.



"Me siento espiritualmente cercano a los desplazados y a todas las persona afectadas, imploro a Dios que les alivie en su sufrimiento", agregó Francisco.