Para brindar seguridad y protección es que sellamos la frontera: Trump

El presidente de Estados Unidos aseguró que su gobierno está sellando la frontera sur de su país para brindar seguridad y protección a sus ciudadanos.

“Estamos sellando nuestra frontera sur. La gente de nuestro gran país quiere seguridad y protección. ¡Los demócratas han sido un desastre en este tema tan importante!", tuiteó el mandatario en su cuenta oficial.

We are sealing up our Southern Border. The people of our great country want Safety and Security. The Dems have been a disaster on this very important issue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de abril de 2018

Cabe recordar, que el día de ayer Estados Unidos empezó con el despliegue militar de la Guardia Nacional en la frontera con México que ordenó esta semana el presidente, Donald Trump, para combatir la inmigración irregular hasta que finalice la construcción del muro.

En un comunicado conjunto, el jefe del Pentágono, James Mattis, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, informaron que "tropas de la Guarida Nacional se están desplegando para apoyar las misiones de seguridad fronteriza".



El Pentágono autorizó el uso de 4,000 soldados de la Guardia Nacional, aunque no concretó cuántos se han desplegado hasta el momento ni dónde.

Con información de EFE