Para EU y Canadá, una cumbre de bajo perfil

El primer encuentro en cinco años entre los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México ha pasado inadvertido para las administraciones de Joe Biden y Justin Trudeau, al menos en las redes sociales.

Mientras el gobierno mexicano publicaba continuamente los pormenores del encuentro trilateral en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Relaciones exteriores (@SRE_mx) o la del presidente Andrés manuel López Obrador (@lopezobrador_), los mandatarios de Canadá y Estados Unidos no respondieron de la misma manera al no publicar información referente al encuentro durante la jornada.

En la IX Cumbre de Líderes de América del Norte propusimos planear conjuntamente el desarrollo regional e impulsar un programa de inversión productiva para sustituir importaciones. Planteamos analizar la demanda de mano de obra y así abrir ordenadamente el flujo migratorio. pic.twitter.com/e2za69mCQK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 19, 2021

Fue alrededor de las 17:30 horas cuando el primer ministro de Canadá publicó el primer tuit referente al evento entre los tres países, haciendo mención del gusto de haberse reunido con el mandatario mexicano.

“Es bueno verte esta mañana, presidente @LopezObrador -Nuestros países son socios cercanos y nuestra relación económica genera empleo y crecimiento para canadienses y mexicanos. Sigamos trabajando juntos para promover la reconciliación y otras prioridades compartidas.” comentó Trudeau en su cuenta de Twitter.

Heureux de vous voir, Président @LopezObrador_. Nos pays, proches partenaires, ont une relation économique qui crée des emplois et de la croissance pour les Canadiens et Mexicains. Poursuivons notre travail sur la réconciliation et d’autres priorités. https://t.co/klFxmgIbqN pic.twitter.com/bWBDmKTDUL — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 18, 2021

La cuenta de Gobierno de Canadá (@CanadianPM), guardó silencio durante toda la jornada celebrada en Washington DC.

Misma línea mantuvo el presidente estadounidense Joe Biden, quien tampoco hizo mención en sus redes respecto a la reunión con sus homólogos norteamericanos. Tanto su cuenta personal (@JoeBiden) como la Presidencial (@POTUS) se enfocaron en mencionar los logros económicos y avances en el tema del empleo.

Mismo interés mostraron las cuentas de la Casa Blanca, tanto en su versión en inglés como en español (@WhiteHouse y @CasaBlanca), quienes destacaron los acuerdos bipartidistas en infraestructura.

El mismo tema fue abordado por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, quien mantuvo una reunión con el presidente mexicano, sin embargo, sus cuentas (@KamalaHarris y @VP) no dieron registro del encuentro con Andrés Manuel López Obrador, ni de la reunión denominada “Los Tres Amigos”.

PRENSA DISTANTE

Desde el 10 de noviembre, día del anuncio del encuentro entre Biden, Trudeau y López Obrador, los medios nacionales comenzaron a realizar una cobertura que perduró más allá del final de la reunión, pero no fue el caso para los medios de Estados Unidos y Canadá, mismos que realizaron una tibia cobertura que no ocupó los principales lugares en sus sitios de noticias, ya sea impresos y digitales.

En el caso de Estados Unidos, medios de los más importantes como The Washington Post, The New York Times y Wall Street Journal no dieron seguimiento oportuno a la Cumbre de los Líderes de América del Norte. En su edición impresa del día previo, ninguno hizo mención en su portada del evento, de igual manera que sus portales web, los cuales hubo una notable ausencia de la agenda durante toda la jornada del encuentro trinacional.

Fue entrada la noche cuando Washington Post realizó una mención destacada de la reunión, destacando que se buscaba reiniciar los diálogos de cooperación regional.

En Canadá no fue la excepción, desde muy temprano los medios locales no dieron importancia al tema. Fue al finalizar el evento cuando comenzaron a publicar información referente a la cumbre. The Globe & Mail se enfocó en los diálogos para solucionar las tensiones en la política de automóviles eléctricos, sin embargo no destacaron la reunión del primer ministro canadiense con su par mexicano.

The National, uno de los medios más destacados del país, también publicó tímidamente el tema comercial con EU, sin hacer ruido respecto a la cumbre de las tres naciones.

Misma postura manejaron medios como Montreal Gazette y Toronto Star.









