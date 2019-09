"Parece que es una niña muy feliz", Trump se burla de Greta Thunberg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al apasionado discurso ante la ONU de la activista sueca Greta Thunberg con un mensaje en tono de burla, un tuit que provocó este martes controversia debido a que la adolescente padece el síndrome de Asperger.

A última hora del lunes, horas después de que Thunberg mostrara su enfado con los líderes mundiales durante la Cumbre para la Acción Climática de la ONU, Trump recurrió a Twitter para citar un mensaje en esta red sobre la rabia que mostró la joven sueca de 16 años en su discurso y escribir un comentario aparentemente sarcástico.

"Parece que es una niña muy feliz, entusiasmada por un futuro brillante y maravilloso. ¡Qué bonito verlo!", tuiteó el mandatario.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

El mensaje motivó comentarios de rechazo en Twitter, donde algunos recordaron que, durante su campaña electoral en 2016, el presidente también se burló de un periodista discapacitado.

"Ya está, oficialmente ha acabado conmigo. Un líder mundial horrible, metiéndose con una niña de 16 años con Asperger por hablar apasionadamente sobre datos científicos", escribió en su cuenta oficial de Twitter el actor estadounidense Willie Garson, conocido por las series "White Collar" y "Sex and the city".

El tuit de Trump se produjo poco después de que en su cadena de televisión favorita, Fox News, el presentador Michael Knowles criticara también a Thunberg de forma aún más directa, al afirmar que es "una niña sueca mentalmente enferma de la que se están aprovechando sus padres y la izquierda internacional".

There is nothing shameful about living with mental disorders. Your suggestion to the contrary is not only wrong but deeply offensive.



Did Greta's mother insult her when she wrote a book describing the child's struggles with mental and developmental disorders? https://t.co/IhMd0e6K2B — Michael Knowles (@michaeljknowles) September 24, 2019

La cadena Fox News emitió después un comunicado en el que se disculpaba con Thunberg y con su audiencia por el comentario "vergonzoso" de Knowles, pero el propio comentarista incidió en su postura al escribir en Twitter que "no hay nada malo en vivir con una enfermedad mental".

Después de su vehemente discurso ante la ONU de este lunes, en el que reprochó a los líderes que le hayan robado sus "sueños" y su "infancia" con "sus palabras vacías", Thunberg se cruzó con Trump en el vestíbulo de Naciones Unidas y torció los labios en una mueca al verle.