Pareja se casa en un avión para evitar medidas restrictivas contra Covid en India

Una pareja india fletó un avión para casarse en el aire ante 161 invitados y eludir las restricciones anticovid en tierra, aunque infringió las medidas decretadas en los vuelos, informó la prensa india el lunes.

La autoridad de la aviación civil india ordenó una investigación y suspendió a la tripulación del aparato, precisaron fuentes oficiales.

La mayoría de los Estados en India, que el lunes superó el umbral de los 300 mil muertos por coronavirus, autorizan la presencia de 50 invitados como máximo en las bodas.

La pareja, cuya identidad no se ha dado a conocer, se dió el "sí, quiero" el domingo cuando el avión de la compañía SpiceJet, que viajaba a Bangalore (sur), sobrevolaba el templo de Minakshi, en Madurai, en el Estado de Tamil Nadu (sur), afirmó el diario Hindustan Times.

Vídeos y fotos de la celebración a bordo, que muestran a los invitados con flores en torno al cuello tomándose selfis, fueron publicados en las redes sociales, pero no pudieron ser autentificados en lo inmediato por la AFP.

Contrariamente a las reglas en vigor en la aviación civil, prácticamente ninguno de los invitados llevaba mascarilla ni respetaban las reglas de distancia social.

Según la prensa, la dirección general de la aviación civil pidió a Spicejet que adopte medidas contra la pareja recién casada y contra sus invitados, que podrían ser condenados a no viajar en avión.

"El agente y los pasajeros invitados fueron informados con detalle, por escrito y oralmente, de las reglas de distancia social y de seguridad a seguir conforme a las directivas covid, en el aeropuerto y a bordo del avión a lo largo del viaje", se defendió el portavoz de Spicejet a la prensa india.

"Pese a las demandas y las reiteradas advertencias, los pasajeros no cumplieron las directivas y la compañía va a adoptar las medidas apropiadas conforme a la legislación", agregó.

Varios Estados indios han impuesto confinamientos estrictos en las últimas seis semanas para frenar una virulenta ola de covid-19, que ha colapsado los hospitales.