Certifican la victoria de Joe Biden en Pensilvania

Pensilvania certificó los resultados de la elección presidencial de Estados Unidos que dieron por ganador al demócrata Joe Biden el 3 de noviembre en ese estado clave, informó el gobernador Tom Wolf.

El departamento de Estado de Pensilvania "certificó los resultados", tuiteó Wolf, y anunció que firmó el certificado que confirma el triunfo de Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris sobre el presidente Donald Trump.

Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States.



As required by federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris. — Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 24, 2020

Wolf felicitó asimismo a los funcionarios electorales "que han estado bajo ataque constante y han hecho un trabajo admirable y honorable".

"Nuestros trabajadores electorales han sido objeto de ataques constantes y se han desempeñado de manera admirable y honorable", dijo.

Esto pone fin a varias semanas de acusaciones infundadas por parte del presidente Trump acerca de un "fraude" electoral y tras varios intentos infructuosos en los tribunales de detener la certificación del resultado.

