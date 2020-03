Periodista brasileña exige indemnización de Bolsonaro por ataque misógino

Río de Janeiro.- La periodista Patricia Campos Mello, del diario Folha de Sao Paulo y mencionada por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en unas declaraciones burlescas con connotación sexual, presentó una denuncia civil para exigir del mandatario una indemnización por daños morales.

La comunicadora exigió 50 mil reales (unos 10 mil 870 dólares) como indemnización por haber sido víctima de ofensas misóginas en una demanda presentada ante la Justicia el pasado viernes, explicaron los abogados de Campos Mello en declaraciones citadas este lunes por el propio Folha de Sao Paulo, que anunció su apoyo legal a la iniciativa.

"El motivo es el ataque y la ofensa de contenido sexual y la reproducción del insulto en la red social del presidente", según el diario, uno de los más influyentes de Brasil y que se ha convertido en uno de los principales blancos de los ataques del líder ultraderechista contra la prensa.

Campos Mello, que entre muchos galardones ostenta el Premio de Periodismo Rey de España 2018, ha sido objeto de comentarios descalificadores de numerosos activistas digitales tras publicar una investigación sobre la difusión en masa de informaciones falsas en redes sociales en las elecciones de 2018, ganadas por Bolsonaro.

El mes pasado, en una comisión parlamentaria que investiga esos asuntos, sin prueba alguna fue acusada por Hans River, un exempleado de una empresa supuestamente responsable de "fake news" que habrían favorecido a Bolsonaro, de intentar "seducirle" y ofrecerle "sexo" a cambio de información sobre el caso.

Folha de Sao Paulo desmintió en forma rotunda la acusación y publicó todos los mensajes intercambiados por Campos Mello con River, que, por el contrario, sugieren que fue el propio informante quien propuso una mayor intimidad, lo que fue rechazado de plano por la periodista.

Pese al desmentido, el 18 febrero de pasado, en declaraciones a periodistas que después reprodujo en sus redes sociales, el propio jefe de Estado reforzó las descalificaciones de tinte machista contra la periodista.

"Ella quería un 'furo' a toda costa", dijo el mandatario, que usó una palabra que en español significa hueco o agujero y en la jerga del periodismo brasileño supone primicia. "Quería dar el 'furo' a cualquier precio contra mí", añadió en tono de burla Bolsonaro, usando una expresión vulgar que alude a ofrecimientos sexuales.

"En el rastro de esa difusión de ofensas y mentiras, el presidente de la República, en otro acto en que ignora totalmente el cago que ocupa, asumió para sí el discurso ofensivo, irrespetuoso y machista contra Patrica en la entrevista que concedió frente al Palacio de la Alvorada", alegó la defensa de la comunicadora.

"Los daños sufridos por Patricia son gravísimos y pueden ser fácilmente constatados con el asedio sin precedentes que ha sufrido tras la manifestación del presidente", agregaron los abogados en su denuncia.

De acuerdo con la demanda, la indemnización, además de reparar la honra y la dignidad de la periodista, también "tiene que poseer un carácter punitivo pedagógico para desincentivar la conducta indebida del acusado y de terceros, que sabrán que tendrán que responder por los daños causados".

La periodista también presentó una denuncia exigiendo una indemnización por daños morales contra River y contra el bloguero "bolsonarista" Alla dos Santos, uno de los principales responsables por los ataques digitales en su contra.

La periodista se comprometió a, en caso de que la Justicia falle en su favor, donar la mitad de las indemnizaciones al Instituto Patricia Galvao de Comunicación y Medios, que actúa en defensa de los derechos de las mujeres.