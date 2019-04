Periodistas de Reuters encarcelados en Myanmar ganan Premio Pulitzer

Nueva York.- La junta de los Premios Pulitzer anunció a los ganadores de este año en 14 categorías de periodismo y siete letras, drama y música, entre ellos dos corresponsales de la agencia Reuters encarcelados en 2017 en Myanmar.

La agencia británicas obtuvo dos Pulitzer, uno por la masacre de 10 musulmanes rohinyá cometido por simpatizantes budistas y fuerzas de seguridad de Myanmar, y otro por fotografías de migrantes en la frontera de Estados Unidos.

Entre los galardonados también destaca la cobertura de otras organizaciones de noticias sobre malversación y fraude financiero, tragedias mortales en el lugar donde surgió la noticia, como una sala de redacción, o atentados contra civiles en diversos centros de reunión, según medios de comunicación internacionales.

En el caso de Reuters, los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe, originarios de Myanmar, realizaban una cobertura especial acerca de una fosa común con restos óseos y tras investigar en el lugar obtuvieron material valioso entre los pobladores y fotografías reveladoras.

No obstante, ambos periodistas fueron arrestados antes de completar su trabajo en diciembre de 2017, acusados de espionaje y encarcelados, por lo cual la investigación fue concluida por dos colegas del mismo medio y el material fue publicado en febrero pasado.

La misma agencia logró el Pulitzer por las fotografías de solicitantes de asilo en la frontera con Estados Unidos.

Otros premios fueron para periodistas de los Ángeles Times por el material sobre un ginecólogo de la Universidad de Southern California, acusado de violar jovencitas durante más de 25 años. A reporteros de The New York Times por su revisión a las finanzas del presidente Donald Trump que reveló un imperio plagado de esquemas fiscales.

Asimismo, a The Wall Street Journal por poner al descubierto los beneficios secretos del presidente Trump a dos mujeres durante su campaña que afirmaron haber tenido asuntos con él y cómo se manejaron éstos.

Otro galardón fue para The Associated Press por una serie de un año donde se narran la hambruna y tortura durante la guerra en Yemen, así como a The Washington Post, por reseñas y ensayos, unidos al análisis cuidadoso al examinar libros sobre el gobierno y la experiencia estadunidense, entre otros.

La junta conformada por 18 integrantes de los Premios Pulitzer, entre ellos ganadores anteriores, así como destacados periodistas y académicos, se encarga de evaluar el material a fin de otorgar el prestigioso reconocimiento, creado en 1917 en honor al Joseph Pulitzer.