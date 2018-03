Persona herida de bala en la Casa Blanca se disparó a si mismo

La persona que sufrió este sábado una herida de bala en las inmediaciones de la Casa Blanca, se disparó a si mismo.

El personal del Servicio Secreto fue alertado de los hechos y no se ha reportado más heridos.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse. — U.S. Secret Service (@SecretService) 3 de marzo de 2018

El secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Hogan Gidley, informó que el presidente Donald Trump ha sido notificado sobre el incidente.

Por el momento se desconoce el estado de salud del individuo.

"Trump y su familia no se encuentran en estos momentos en la residencia, ya que viajaron ayer a Florida, aunque se espera que estén de regreso en las próximas horas".

El Servicio Secreto aclaró en otros tuits que no hay reportes de más personas heridas y que un equipo médico se encuentra atendiendo a un hombre lesionado.

UPDATE: No other reported injuries related to the incident at @WhiteHouse. — U.S. Secret Service (@SecretService) 3 de marzo de 2018

La Policía ha cerrado el tráfico peatonal y vehicular en las calles cercanas a la residencia presidencial estadounidense.

De momento, se desconocen las circunstancias en que el individuo se autoinfligió la herida pero ya ha sido atendido por los servicios médicos.

/afa