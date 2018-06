Pese a decreto de Trump, 2 mil 300 niños no se reunirán de inmediato con su familia

Pese a que el presidente Donald Trump firmó un decreto para no separar a las familias de los niños migrantes, el reencuentro de los que sí sufrieron las medidas no llegará pronto.

El diario americano The New York Times retomó la declaración de un funcionario de salud y servicios humanos que asegura que este decreto no abonará a que se reúnan de inmediato con sus familias mientras los adultos permanecen bajo custodia federal durante sus procedimientos de inmigración.

Según el decreto, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) será responsable de todo el proceso con las familias inmigrantes, y no los departamentos de Justicia, y de Salud como estipulaba la política anterior.

El texto da a entender que el gobierno tiene intención de retener a las familias indefinidamente, al cuestionar el Acuerdo de Flores de 1997, que establece un límite de 20 días para la detención de los niños, junto con sus padres.

The New York Times cita a funcionarios del Departamento de Justicia que dijeron que no estaba claro si la práctica de separar familias podría reanudarse después estos 20 días días cuando un juez federal se niegue a darle al gobierno la autoridad para mantener a las familias unidas por un periodo más largo.

Esta medida podría conducir a nuevas batallas legales para la administración.

"Debemos mantener nuestras fronteras fuertes. O seremos invadidos por el crimen y por personas que no deberían estar en nuestro país", dijo Trump durante una reunión realizada más temprano con legisladores republicanos en la Casa Blanca, que fue televisada.

