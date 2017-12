Pese a terrorismo, Londres tendrá menos policías en Fin de Año

Londres.- Londres contará durante las celebraciones de Fin de Año, previstas para este domingo, con menos agentes para velar por la seguridad pese a los cuatro atentados terroristas perpetrados en la capital en 2017, confirmó hoy la Policía Metropolitana de Londres (Met).



El superintendente de Scotland Yard Nick Aldworth dijo hoy que los recursos policiales destinados para esa noche son "apropiados" y aseguró que aquellos que se desplacen a la orilla del río Támesis para disfrutar del espectáculo anual de fuegos artificiales estarán "seguros".



La capital británica fue blanco este año de cuatro ataques terroristas: el perpetrado en Westminster el 22 de marzo -5 víctimas mortales-; el ocurrido en el puente de Londres y el mercado de Borough el 3 de junio -8 fallecidos fatales-; el cometido junto a una mezquita del barrio de Finsbury Park -un muerto- y el de la estación de metro de Parsons Green, con 18 heridos.



El cuerpo de Policía cuenta actualmente con el número de agentes más bajo en un periodo de 30 años, según los últimos datos oficiales del Ministerio británico de Interior.



"Proporcionaremos un número de agentes proporcionado, teniendo en cuanta la amenaza, el número de personas que asistirán (a los festejos) y el entorno seguro que hemos podido crear", dijo hoy Aldworth a medios británicos.



El responsable de Scotland Yard admitió que el cuerpo tiene ahora "menos agentes, pero representan un número apropiado de recursos" frente a las necesidades existentes.



"La planificación para estos eventos se lleva a cabo de forma muy, muy detallada, por un equipo de expertos que valoran el número de agentes necesarios", agregó.



Según los planes policiales, las personas que acudan a ver los fuegos en Fin de Año verán "agentes de policía armados, otras medidas técnicas en vigor, como cámaras y dispositivos de seguridad", pero además habrá otras medidas que no advertirán los ciudadanos.



Los visitantes podrán ir a Londres "con la certeza de que la operación (policial) está liderada por uno de los equipos más experimentados que tenemos" y que proporcionará "un entorno seguro".



Recomendó a la gente que se mantenga "alerta" pero "no alarmada" y que denuncien cualquier cosa que les "preocupe" por "muy insignificante que sea".



Por motivos "operacionales", Scotland Yard, que en 2016 contó con los servicios de 3.000 agentes para la noche de Fin de Año, no ha concretado el número exacto de efectivos que desplegará para esta ocasión.

