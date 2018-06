Phil Davis, el periodista que narró en vivo el aterrador tiroteo en Maryland

Phil Davis, reportero de "Capital Gazette", informó en vivo el aterrador momento en el que un sujeto perpetró un tiroteo afuera de las oficinas del diario, en Annapolis, Maryland, el cual dejó al menos cinco muertos.





Davis, especializado en crímenes, se dio la tarea de publicar tuits para informar todo lo que sucedía en el lugar.









En su primer tuit, Davis indicó que iba a reportar todo lo que estuviera a su alcance, y que además esperaba ser entrevistado por la policía. Posteriormente dijo que un sujeto había disparado a varias personas afuera de las oficinas del periódico "Capital Gazette".

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

Luego indicó que “ el hombre disparó a través de la puerta de cristal a la oficina y abrió fuego contra varios empleados, aseveró que era prematuro decir cuántos muertos y heridos había".

No hay nada más aterrador que escuchar que varias personas son atacadas a balazos mientras tú permaneces escondido bajo tu escritorio y escuchas al tirador volver a cargar el arma Phil Davis

Autoridades informaron que hasta el momento al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas de gravedad, e informaron el único sospechoso está detenido, e indicaron que las investigaciones continúan.