Piloto amenaza con estrellar avión en un Walmart de EU; autoridades logran capturarlo

La mañana de este sábado, un Walmart en Tupelo, Mississippi, tuvo que ser evacuado luego de que un piloto de avión amenazara con estrellarse contra la tienda, así lo informaron las autoridades de Estados Unidos.

Según el Departamento de Policía de Tupelo en Facebook, aproximadamente a las 5:00 horas se les notificó que el conductor, de una posiblemente tipo King Air, estaba sobrevolando los cielos del norte de Tupelo, en el área del condado de Union. El piloto, que hizo contacto con una línea de emergencia, alertó con estrellarse intencionalmente contra Wal Mart en West Main”.

Fue así como la policía dijo que había hablado directamente con el hombre, mientras los oficiales comenzaron a trabajar para evacuar el Walmart y una estación de servicio cercana para “dispersar a la gente tanto como fuera posible”.

“Las negociaciones todavía están en progreso”, dijo a los medios de comunicación local, un representante del equipo de respuesta de emergencia 9-1-1 del condado de Lee.

Por su parte, el gobernador de Mississippi, Tate Reeves, anuncio que la policía estatal y los administradores de emergencias también estaban siguiendo de cerca la situación: “Todos los ciudadanos deben estar alerta y al tanto de las actualizaciones del Departamento de Policía de Tupelo”, afirmó Reeves en un comunicado.

Según datos de la policía podría ser un King Air, un avión de dos hélices que normalmente tiene espacio para siete a 12 pasajeros y mide de 35 a 40 pies de largo. Asimismo, el portavoz de Walmart, Charles Crowson, informó que la tienda estaba cerrada y evacuada.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con los investigadores locales y estamos remitiendo las preguntas a las fuerzas del orden”, comentó a medios locales.

Ciudadanos captan al avión sobrevolando

En Twitter, varios testigos aseguraron haber visto el avión volando a baja altura, incluso uno de los usuarios comentó que estaba “volando en círculos” sobre un vecindario, temprano en la mañana, mientras otros han informado que aún se encontraba en el aire, al norte de Tupelo en el área de Benton, horas más tarde.

“No estoy seguro de lo que está pasando, pero este avión ha estado volando en círculos durante 45 minutos alrededor de Tupelo”, escribió un internauta.

El piloto de un avión que volaba sobre Tupelo, Mississippi-EEUU, amenazó con estrellarlo intencionalmente contra un Walmart, dijo la policía en un comunicado el sábado por la mañana, según el medio de comunicación local WTVA. pic.twitter.com/484ZpBirO1 — En la Retaguardia (@pueblopatriota) September 3, 2022 USA, Tupelo Mississippi, el piloto de este avión está amenazando con estrellarlo contra el Walmart de esta ciudad, actualmente en conversaciones con autoridades que tratan de disuadirlo. pic.twitter.com/nwiTKvDqCW — Rosa Maria Pantin (@rosapantin1301) September 3, 2022

Por tal motivo, el Departamento de Policía pidió a los ciudadanos evitar la zona, ya que alertó que el peligro era muy grande.

Identifican a piloto, aterriza y lo ponen bajo custodia

Luego de varias horas de incertidumbre, según varios medios de información dieron a conocer que, finalmente el piloto de la pequeña aeronave aterrizó en Ashland y ahora se encuentra bajo custodia.

Asimismo, se dio a conocer la identidad del hombre, su nombre es Cory Patterson, de 29 años, y se sabe que es un empleado del Aeropuerto Regional de Tupelo que tomó un avión en la terminal aérea alrededor de las 5:00 am y estuvo volando en círculos sobre la pequeña ciudad durante varias horas.

Por su parte, el gobernador Tate Reeves expresó sentirse agradecido de que el percance se haya resuelto: “El avión sobre North MS está en tierra. Agradecido de que la situación se haya resuelto y que nadie haya resultado herido. Gracias sobre todo a las fuerzas del orden público locales, estatales y federales que manejaron esta situación con extrema profesionalidad”, escribió en Twitter.

🛩🇺🇸MISSISSIPPI - Après des heures à tourner dans le ciel, le pilote qui menaçait d’écraser son avion sur un supermarché Walmart s’est finalement posé dans un champ. Il a été interpellé par la police locale (BNO). pic.twitter.com/FjLDvpPmUn — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) September 3, 2022 The plane over North MS is down. Thankful the situation has been resolved and that no one was injured. Thank you most of all to local, state, and federal law enforcement who managed this situation with extreme professionalism. — Governor Tate Reeves (@tatereeves) September 3, 2022

Asimismo, un vocero de Wallmart ha externado a los medios locales que, “la tienda está actualmente cerrada y evacuada”, luego de añadir que siguen en colaboración con las investigaciones locales.

