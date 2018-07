Este es el plan de Elon Musk para rescatar a los niños atrapados en Tailandia

El fundador de Tesla y SpaceX, ElonMusk, anunció hoy en las redes sociales que tiene a un equipo de ingenieros trabajando en el desarrollo de unas cápsulas submarinas que podrían ser empleadas en el rescate de los ocho niños de un equipo de fútbol que permanecen atrapados en un cueva de Tailandia.



El aparato, que está siendo ya testado en una piscina de Los Ángeles, según dijo el propio Musk en su cuenta oficial de Twitter, consiste en una cápsula metálica con forma de bala alargada, que estaría conectado a sendos tubos por los que entraría el oxigeno necesario para completar la travesía hasta la entrada de la gruta.

Foto: Captura de video





El diseño está basado en los comentarios de equipos de buceo. Cuenta con acceso para el oxígeno en la parte frontal y en la trasera, que tiene forma de cono

Elon Muk, inventor y fundador de Tesla y SpaceX

Debido al tamaño de artefacto el entrenador del equipo, que es el único adulto de este grupo de trece personas que se sumió en la gruta el pasado 23 de junio, tendría que salir por sus propios medios.



Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) 9 de julio de 2018 pic.twitter.com/D1umiFDr1t — Elon Musk (@elonmusk) 8 de julio de 2018 pic.twitter.com/nYUdW7JMXC — Elon Musk (@elonmusk) 8 de julio de 2018 Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D — Elon Musk (@elonmusk) 8 de julio de 2018

Mundo Hallan sanos y salvos a los niños atrapados en una cueva en Tailandia

El plan

Consiste en que dos buzos expertos trasladen la cápsula, que cuenta con varios asideros, elaborados para que puedan ajustarse una serie de correas que llevarían los submarinistas atadas a sus cinturas, mientras en su interior es trasladado un menor.

Después de que hoy los equipos de rescate evacuaran a cuatro de los pequeños, las autoridades tailandesas optaron por suspender la operación de salvamento hasta este lunes debido a que era preciso reponer las bombonas de aire comprimido colocadas a lo largo de la travesía y evaluar la nueva fase del operativo.

En principio, el uso de estas cápsulas, que podrían ser enviadas a la cueva Tham Luang, en la norteña provincia de Chiang Rai, en pocas horas, es un "plan b" al que sólo se recurriría si las autoridades descartan continuar con las tareas de rescate si la caverna se inunda o si alguno de los menores no se siente capaz de salir por sus propios medios.

"Me sigue sorprendiendo el valor, la resistencia y la tenacidad de los niños y del equipo de buceo en Tailandia. El carácter humano en su máxima expresión", elogió el empresario.

¿Lo lograrán?

Is there enough space to safely turn it at the bottom to go up? pic.twitter.com/XoJ5EApnp8 — Anna Elizabeth (@Anna_online) 9 de julio de 2018

Mundo Próximos cuatros días, momento perfecto para rescatar a niños en cueva de Tailandia: rescatista

Mundo Niños atrapados en una cueva en Tailandia envían cartas a sus familiares