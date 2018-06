Plática de sofá: Macron y Trump se reúnen finalmente en la Cumbre del G7

CANADÁ.- Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron finalmente un encuentro hoy poco antes del inicio de la Cumbre del G7 en Canadá, reveló el propio mandatario francés en Twitter.

"Diálogo una y otra vez. Intercambiando, intentando convencer, sin descanso para defender los intereses de los franceses y de todos aquellos que creen en un mundo que podemos edificar juntos", dijo Macron en su mensaje.

"Con el presidente Trump, antes de la apertura de la Cumbre del G7", concluyó Macron, que publicó dos tuits con el mismo contenido en francés y en inglés.

El mensaje está acompañado de un video de diez segundos de duración, en el que se ve a Trump y Macron sentados en un sofá mientras conversan de forma amigable y relajados en La Malbaie, donde hoy comenzó la Cumbre del G7.

Pursuing the conversation. Engaging, keeping the dialogue alive, now & ever. Sharing, reaching out, always, to promote the interests of the French people, and all those who believe in a world we can build together. With President Donald Trump, prior to the opening of G7 Summit. pic.twitter.com/SD5hzLBO0X — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 de junio de 2018

Anteriormente, la Casa Blanca había anunciado de la cancelación de este encuentro bilateral porque el presidente estadounidense había llegado con retraso.

El anuncio de la anulación se produjo en el contexto de la guerra de acusaciones en que se han enzarzado los dos dirigentes en las últimas horas en Twitter.

Ayer, Trump acusó a Macron y al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, de cobrar a EU "aranceles masivos", después de que ambos dirigentes advirtieran de que serán firmes con Washington.

Por su parte, el presidente francés advirtió a su homólogo estadounidense de que la Cumbre del G7 puede terminar con un acuerdo firmado solo por seis países y sin Estados Unidos.