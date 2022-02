[Podcast] Las claves del mundo | Llueven misiles y sanciones por guerra en Ucrania

ESCUCHA EL PODCAST⬇️

Contra todos los pronósticos que auguraban lo contrario, Rusia inició una invasión a gran escala contra su vecino Ucrania por aire, mar y tierra, con el objetivo de tomar la capital y derribar al gobierno de Volodimir Zelenski, quien acusó a Occidente de haberlos dejado solos en esta guerra.



Según el presidente ruso, Vladimir Putin, no tuvo otra opción debido a que Occidente no respondió a sus demandas de seguridad, que exigía garantías de que Ucrania y otros países del oriente europeo no se incorporen nunca a la OTAN. Pero además, en un acalorado discurso, el líder ruso puso al descubierto agravios históricos y nuevos.



¿Por qué se desató finalmente una confrontación armada, qué busca Rusia y por qué Estados Unidos y sus aliados se niegan a intervenir directamente? En este episodio, Víctor Hugo Rico y Jair Soto responden éstas y otras preguntas de un conflicto inédito en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.