Polémica en los Nobel: filtran nombre de ganador de Premio de Química

El nombre de los ganadores del Nobel de Química de este año podría haberse filtrado por error horas antes de su anuncio, aunque la Real Academia de las Ciencias Sueca asegura que aún no se ha tomado una decisión definitiva.



"El Nobel de Química 2023 distingue el hallazgo y desarrollo de los puntos cuánticos, nanopartículas que son tan pequeñas que su tamaño determina sus propiedades", consta en un comunicado de esa institución reproducido por varios medios suecos, entre ellos, Dagens Nyheter, el principal diario de ese país escandinavo.

Ciencia Nobel de Química: premian a 3 científicos por revolucionar la nanotecnología con los puntos cuánticos

En el comunicado se citan como ganadores a tres científicos, Moungi Bawendi, Louis Brus y Alexei Ekimov, todos ellos vinculados a universidades estadounidenses.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

"Estamos intentado entender qué ha pasado. No hemos tomado ninguna decisión aún; que haya sido enviado un comunicado de prensa es definitivamente un error", declaró a ese diario Heiner Linke, uno de los expertos del Comité Nobel de Química.

Hans Ellegren, secretario general de la Real Academia Sueca de Ciencias, encargada de hacer el anuncio, afirmó "lamentar profundamente" esa difusión anticipada.

"Lamentamos profundamente lo ocurrido. Lo importante es que eso no afectó en nada la atribución de los premios", agregó.

"No sabía que hubo una filtración"

Contactado justo tras el anuncio, Moungi Bawendi, uno de los ganadores se dijo "muy sorprendido" así como "impactado y muy honrado".

"No sabía [que hubo una filtración], me despertó la Academia Sueca. Estaba profundamente dormido", declaró por teléfono durante la rueda de prensa, asegurando que no se esperaba la llamada.

Por otro lado, Louis Brus, con quien la Academia Sueca no había logrado comunicarse, afirmó que se sentiría "extremadamente feliz si se confirmara que es cierto".

"Preferiría hablar más tarde, durante la mañana. Todavía estoy atontado, pero es evidentemente un gran honor", dijo a la emisora.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El Nobel de Química reconoció el año pasado a los estadounidenses Barry Sharpless y Carolyn Bertozzi y al danés Morten Medal por el desarrollo de la química del clic, que ha permitido mejorar la orientación de los productos farmacéuticos contra el cáncer.

La filtración del nombre de un ganador del Nobel es muy poco frecuente y la Academia Sueca se esfuerza para que los debates sean secretos. La lista de los nominados también se mantiene en secreto durante 50 años.