Policía allana oficinas del sitio web The Quint en India

Nueva Delhi, India.- Trabajadores del sitio web The Quint se encuentran retenidos en su sede en India, luego que la Policía del Departamento de Impuestos sobre la Renta realiza un cateo tanto en las oficinas como en la residencia de sus fundadores, Raghav Bahl y Ritu Kapur.

Los oficiales ingresaron este jueves en la oficina de Quintillion Media Pvt Ltd en Noida, que administra el portal, y es propiedad de Raghav Bahl.



Según las autoridades, realizan una "búsqueda" en un piso de la oficina y una "encuesta" en el otro.

Al respecto, periodistas y organizaciones de todo el mundo, entre ellas World Editors Forum, han condenado estos hechos, calificándola de una intimidación. Exigen que el gobierno de India explique las razones del allanamiento, pues es un ataque a la libertad de prensa.

The World Editors Forum condemns the search and survey raid by Indian tax authorities at the offices of The Quint's publisher Quintillion Media and at the home of The Quint's Editor in Chief @Raghav_Bahl and CEO @kapur_ritu https://t.co/RsS5V9tD5A — World Editors Forum (@WorldEditors) 11 de octubre de 2018

El escritor, político y periodista indio, Arun Shourie, señaló que estas redadas e inspecciones son “absolutamente indignantes”, esto sólo significa que The Quint, Raghav y su equipo “están diciendo la verdad”.

“Es una prueba que el trabajo que hace The Quint es importante y efectivo. Es la voz que el gobierno siente que debe ser silenciada.