Policía australiana allana la cadena ABC News por publicación

Sídney, Australia.- La policía de Australia realizó el miércoles un allanamiento en la emisora pública ABC, la segunda operación de búsqueda que llevó adelante en apenas 24 horas con representantes de la prensa para contener filtración de informaciones sensibles.

Ejecutivos de ABC dijeron que los policías ejecutaron una búsqueda autorizada por la justicia en las oficinas de Sídney, y se concentraron en tres periodistas que participaron de una investigación en 2017.

Please take a look at the outstanding @abcnews journalism now the target of today’s Federal Police raid on the ABC HQ: The Afghan Files: Defence leak exposes deadly secrets of Australia's special forces. https://t.co/NZ7p0xEuZU — Gaven Morris (@gavmorris) 5 de junio de 2019

En ese año, ABC logró acceso a documentos públicos que dejaban al descubierto que las fuerzas especiales de Australia habían matado hombres y niños inocentes en Afganistán.

La Policía Federal Australiana, en tanto, aseguró que el allanamiento tenía "relación con la alegada publicación de material secreto, en violación de lo previsto en la Ley sobre Crímenes, de 1914".

El editor ejecutivo de ABC, John Lyons, dijo que los agentes exigieron el acceso a notas manuscritas, correos electrónicos, borradores de artículos, filmaciones y palabras clave de acceso a computadoras de los tres periodistas.

AFP arriving at @abcnews to execute a search warrant over the stories which revealed allegations of unlawful killings and misconduct by Australia Special Forces in Afghanistan. @abcnews #ABCraids pic.twitter.com/IW4tS7HTwA — Elise Worthington (@elisereports) 5 de junio de 2019

"Es inusual que la emisora nacional sea allanada de esta forma", dijo por su parte el director de ABC, David Anderson.

El martes, hombres de la policía habían allanado la residencia de una periodista en Canberrra, luego un informe que detallaba los esfuerzos de las autoridades para obtener poder para espiar a los australianos en la intimidad de sus viviendas.

Las dos historias (sobre muerte de inocentes en Afganistán y sobre espionaje a los ciudadanos australianos) se apoyaban en material sensible y potencialmente secreto que podrían provocar una situación embarazosa para las autoridades.

A raid by the Australian Federal Police is underway at the ABC offices in Sydney, over a series of 2017 stories known as The Afghan Files https://t.co/6f0BUbs0gD (via @abcnews) — ABC Australia (@ABCaustralia) 5 de junio de 2019

El primer ministro, Scott Morrison, trató de distanciarse de las operaciones, que ocurren pocos días después de su reelección. El funcionario alegó que se tratan de asuntos policiales, no de gobierno.

Australia cree firmemente en la libertad de la prensa y tenemos reglas claras y protecciones para la libertad de la prensa", dijo durante visita a Londres.

No obstante, añadió que "también hay claras reglas para proteger la seguridad nacional de Australia, y todos deberían operar de acuerdo con todas esas leyes aprobadas por nuestro parlamento".

Apoyo e indignación

El sindicato Alianza Australiana de Prensa, Entretenimiento y Arte dijo que la invasión en la residencia de la periodista en Canberra había sido un "odioso ataque a la libertad de prensa que busca sancionar a periodistas por publicar historias noticiosas legítimas, que claramente son de interés público".

Aunque la prensa en Australia puede informar casi sin influencia política, leyes estrictas, órdenes judiciales y estatutos de seguridad nacional afectan lo que puede ser publicado o transmitido.

Diversos medios, organizaciones y periodistas han mostrado su apoyo a la cadena ABC News, así como indignación ante el allanamiento.

Tal es el caso de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) , que manifestó su preocupación por la injerencia de las autoridades australianas en las oficinas de la emisora.

"Las incursiones son de grave preocupación, ya que reflejan las acciones que se están llevando a cabo contra periodistas en otras partes del mundo bajo el pretexto de la seguridad nacional; los periodistas australianos deben ser libres de hacer su trabajo sin temor e intimidación", señaló.

Así, WAN-IFRA instó al gobierno australiano y a sus agencias a actuar para poner fin al acoso y la intimidación.

2/4 The raids are of grave concern, not least as they mirror the actions being taken against journalists in other parts of the world under the guise of national security, the Australian journalists should be free to do their jobs without fear and intimidation- @WorldEditors — World Editors Forum (@WorldEditors) 5 de junio de 2019 4/4 The World Editors Forum urges the Australian government and its agencies to act to end the harassment and intimidation.#democracy #AFPraids #ABCraids #AfghanFiles @ABCaustralia @annikasmethurst @AusFedPolice #Journalismisnotacrime #pressfreedom — World Editors Forum (@WorldEditors) 5 de junio de 2019