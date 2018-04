Policía de Egipto allana oficinas de un periódico digital y arresta a su editor

EL CAIRO (Reuters) - La policía egipcia allanó la oficina de un sitio web de noticias el martes y arrestó a su editor en jefe, según tres de sus periodistas, incluido su editor gerente.



La redada ocurrió dos días después de que el Consejo Supremo de Regulación de Medios, un organismo de supervisión oficial, le dijo al sitio web, Masr al-Arabia, que pagara 50 mil libras egipcias como una multa por republicar un artículo del New York Times sobre presuntas irregularidades durante la última elección presidencial.



Dos periodistas en el sitio web citaron a los abogados del sitio diciendo que la policía dijo que habían actuado porque el sitio web no tenía un permiso para operar. Los periodistas dijeron que la incursión fue provocada por la publicación del artículo del New York Times.



Una declaración del Consejo Supremo para la Regulación de Medios, que se basó en una queja de la autoridad electoral nacional, acusó el domingo al sitio web de publicar noticias falsas.



"El sitio web debería haber verificado la autenticidad de las noticias o comentado con una opinión", dijo el comunicado del Consejo, refiriéndose al artículo del New York Times, que decía que a algunos votantes se les ofrecieron pagos y otros incentivos para votar.



The New York Times defendió sus informes. "Respaldamos la precisión de nuestros informes y condenamos enérgicamente cualquier arresto destinado a intimidar a los periodistas y reprimir la libertad de prensa", dijo Danielle Rhoades Ha, una portavoz del New York Times Co, en un comunicado enviado por correo electrónico.