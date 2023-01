Policía de EU confirma que el presunto autor de tiroteo en Monterey Park se suicidó

La policía estadounidense confirmó el pasado domingo que el cuerpo sin vida hallado en el interior de una furgoneta acorralada por los agentes, es del presunto autor del tiroteo que el sábado 21 de enero mató a diez personas e hirió a otras diez en Monterey Park, cerca de Los Ángeles.

El vehículo coincidía con las declaraciones de algunos testigos y cuando los agentes se acercaron para contactar con el ocupante, oyeron un disparo procedente del interior. El conductor se había disparado a sí mismo, según dijo en conferencia de prensa el comisario del condado de Los Ángeles, Robert Luna.

Te recomendamos: Al menos 10 muertos en tiroteo durante festejo de Año Nuevo Chino en California

El tiroteo se produjo sobre las 22:22 hora local del sábado en una sala de baile de Monterey Park, a unos 13 kilómetros al este de Los Ángeles, tras un festejo de celebración del Año Nuevo chino.

En Monterey Park, donde según datos oficiales un 65.5 por ciento de los residentes son de origen asiático, se habían reunido horas antes miles de personas para celebrar el Año Nuevo chino. El festival estaba previsto que continuara hoy, pero ha sido suspendido.

Las autoridades todavía no tienen claro el motivo del ataque y la investigación sigue abierta. El presunto autor ha sido identificado como Huu Can Tran, de 72 años, y las fuerzas del orden dan por terminada la búsqueda de sospechosos.

On Saturday January 21, 2023 at 10:22 PM the suspect male/adult/Asian pictured above was involved in a shooting. Investigators have identified him as a Homicide suspect and he should be considered armed and dangerous.

Contact LASD Homicide with any information at 323-890-5000. pic.twitter.com/2gPUBBybvv — Robert Luna (@LACoSheriff) January 22, 2023

En la foto distribuida en las redes durante su búsqueda aparecía con una chaqueta de piel, gafas y gorro y se advertía de que debía considerarse como "armado y peligroso".

El hombre fue localizado en Torrance, en el suroeste del condado de Los Ángeles a unos 46 kilómetros del lugar de la masacre. En el registro de su furgoneta las fuerzas del orden confirmaron que se trataba de la persona de origen asiático a la que se le seguía la pista.

En el interior del vehículo también se encontraron diversos elementos que permiten determinar que era la misma persona que unos 20 minutos después del tiroteo de Monterey Park entró en otra sala de baile en el vecino suburbio de Alhambra con la intención de atacar a los presentes, pero fue desarmado y huyó antes de poder disparar.

La policía estadounidense confirmó el pasado domingo que el cuerpo sin vida hallado en el interior de una furgoneta acorralada por las fuerzas del orden es el del presunto autor del tiroteo que el sábado 21 de enero mató a diez personas e hirió a otras diez en Monterey Park, cerca de Los Ángeles.

Vecinos y familiares lamentan las muertes. Foto: Reuters

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El vehículo coincidía con las declaraciones de algunos testigos y cuando los agentes se acercaron para contactar con el ocupante, oyeron un disparo procedente del interior. El conductor se había disparado a sí mismo, según dijo en conferencia de prensa el comisario del condado de Los Ángeles, Robert Luna.