Policía de Nashville identifica a las víctimas del tiroteo

La Policía de Nashville identificó a seis víctimas del tiroteo de este lunes en la Escuela Covenant ubicada en dicha localidad en el estado de Tennessee en Estados Unidos, la mitad de ellos tenían apenas nueve años.

Te podría interesar: Estudiante que disparó contra dos personas en secundaria de Denver sigue prófugo

Los menores identificados son Evelyn Dieckhaus; Hallie Scruggs, y William Kinney mientras que los adultos que perdieron la vida son Katherine Koonce, de 60 años; Mike Hill, de 61 años, y Cynthia Peak, también de 61.

The 6 victims fatally shot by the active shooter at Covenant School are identified as: Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs, and William Kinney, all age 9, Cynthia Peak, age 61, Katherine Koonce, age 60, and Mike Hill, age 61. — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023

Las autoridades también identificaron a la presunta atacante como una mujer transgénero de 28 años de nombre Audrey Haley, que pudo haber sido en el pasado estudiante de la escuela cristiana, misma que entró por una puerta lateral con dos rifles de asalto y una pistola.

El presidente estadounidense Joe Biden, condenó el ataque y subrayó que hay que hacer "más" para proteger los centros educativos de la violencia con armas.

"Debemos hacer más para proteger nuestras escuelas de forma que no se conviertan en prisiones. Pido al Congreso de nuevo que apruebe mi prohibición a las armas de fuego", dijo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En lo que va de año, se han reportado al menos 30 incidentes con armas de fuego en escuelas en Estados Unidos, que han dejado ocho muertos y 23 heridos, de acuerdo con datos de la organización Everytown for Gun Safety.