Policía reporta un muerto tras tiroteo en secundaria de Tennessee

Varias víctimas se registraron este lunes en un tiroteo en un instituto de educación secundaria de la ciudad de Knoxville, en el estado de Tennessee informó en redes sociales la Policía local.

Las fuerzas de seguridad están en el lugar del suceso, la escuela Austin-East Magnet, y la investigación sigue abierta.

La policía de Knoxville, que no ha aclarado aún si las víctimas son heridos o si hay algún fallecido, pide en sus mensajes en redes que se evite la zona de los disparos.

El hecho tiene en un momento en el que se ha avivado el debate sobre las armas en el país, donde el presidente Joe Biden anunció medidas de alcance limitado para atajar la violencia y exigió al Congreso que deje de tolerar un problema que describió como una "vergüenza a nivel internacional".

Dos semanas después de los tiroteos masivos que dejaron 18 muertos en Georgia y Colorado, Biden desveló el pasado jueves varias iniciativas para contener la violencia armada.

Sin embargo, reconoció que no podrá hacer demasiado por su cuenta si el Congreso no deja de bloquear cualquier intento de aumentar el control de las pistolas y rifles.