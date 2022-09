Políticos de todo el mundo reaccionan a la muerte de Isabel II

Este jueves, la reina Isabel II ha muerto a los 96 años y con ella el reinado más largo en la historia del Reino Unido.

Isabel II fue una de las mujeres más importantes de los últimos años y al igual que su vida, su muerte pasará a la historia marcando este día como uno inolvidable.

Figuras de la política británica e internacional han reaccionado a las noticias de su deceso, lo cual es considerado un momento histórico, es el fin de un legado.

Te puede interesar: Isabell II rompió récord con el reinado más largo de la historia

Familia Real

Los primeros en dar la noticia del fallecimiento fue la cuenta de la Familia Real, donde dieron a conocer que la reina murió pacíficamente en Balmoral.

"El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana"

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Rey Carlos

Carlos, el nuevo rey del Reino Unido, lloró este jueves la muerte de "una soberana querida y una madre muy amada", en su primera reacción tras el fallecimiento de la reina Isabel II a la edad de 96 años.



"Sé que su muerte será muy sentida en el país, los territorios y la Commonwealth, y por infinidad de gente en todo el mundo", señaló el nuevo monarca en un comunicado.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Parlamento Británico

El presidente de la Cámara de los Comunes (baja) del Reino Unido, Lindsay Hoyle, lamentó este jueves la "terrible pérdida" que supone para todo el país la muerte de Isabel II, "una presencia constante" en la vida de la mayoría de británicos.



Hoyle destacó que la soberana, fallecida en su castillo escocés de Balmoral a los 96 años, "ha ejercido una influencia tranquila y firme sobre nuestro país".



"Aunque su reinado ha estado marcado por grandes cambios en el mundo, Su Majestad ha mantenido su inquebrantable devoción por el Reino Unido, los Territorios Británicos de Ultramar y la Mancomunidad de Naciones, y su gentil autoridad y sensatez se han sentido en todo momento", afirma en un comunicado.

Few of us in the House of Commons have ever known a time when Her Majesty was not there, so her passing has left a huge hole in our lives. She was our equilibrium, our history, our guide and our Queen - and we will miss her beyond measure. pic.twitter.com/MNIuYpMzVI — Sir Lindsay Hoyle (@CommonsSpeaker) September 8, 2022

Primera ministra británica

El Reino Unido está "devastado" y en estado de "conmoción" por la muerte de la reina Isabel II a los 96 años en Balmoral, en Escocia, y calificó a la soberana de fuente de "estabilidad" y "fortaleza" para el país, dijo este jueves la nueva primera ministra británica, Liz Truss.



En una declaración a la nación ante la residencia oficial de Downing Street, Truss señaló que Isabel II fue "la roca" del Reino Unido moderno, al acceder al trono después de la II Guerra Mundial.

Ministra de Escocia

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, indicó que la muerte este jueves de la reina Isabel II representa "un momento extremadamente triste para el Reino Unido

La líder independentista de Escocia reaccionó en un mensaje en Twitter al fallecimiento de la soberana, de 96 años, en su residencia del castillo de Balmoral, cerca de la localidad escocesa de Aberdeen.



"Su vida fue de una dedicación y servicio extraordinarios. En nombre de la gente de Escocia, transmito mis más profundas condolencias al Rey y a la familia real", señaló la dirigente del partido Nacionalista Escocés (SNP, en inglés) en su tweet.

All of us are feeling profoundly concerned at reports of Her Majesty’s health.

My thoughts and wishes are with the Queen and all of the Royal Family at this time. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) September 8, 2022

Presidente de Irlanda

El presidente de la República de Irlanda, Michael D. Higgins, expresó este jueves su "profunda tristeza personal" por la muerte de la reina Isabel II del Reino Unido, a quien calificó de "amiga de Irlanda".



Higgins, quien ocupa un cargo principalmente representativo, envió su pesar al nuevo monarca, "Su Majestad el Rey Carlos", y a la "familia real" en estos momentos "de gran pérdida personal".



"Ofrezco mis más sinceras condolencias al pueblo británico y a los países miembros de la Mancomunidad (Británica de Naciones) por la pérdida de su jefa de Estado única, comprometida y respetada", señaló el presidente irlandés.

Statement by President Michael D. Higgins on the death of Queen Elizabeth II: https://t.co/ih16da84QA pic.twitter.com/rH5zfmSQ0t — President of Ireland (@PresidentIRL) September 8, 2022

Presidente de Francia

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lamentó la muerte de la reina Isabel II, a la que recuerda como "una amiga de Francia" y una soberana "de buen corazón que ha marcado para siempre su país y un siglo".



En un tweet en inglés y francés acompañado de una foto de la Isabel II, Macron señaló que la reina "ha encarnado la continuidad y la unidad de la nación británica durante más de 70 años de reinado".

Her Majesty Queen Elizabeth II embodied the British nation’s continuity and unity for over 70 years. I remember her as a friend of France, a kind-hearted queen who has left a lasting impression on her country and her century. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 8, 2022

Presidente de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el jueves que se había enterado con "profunda tristeza" del fallecimiento de la reina Isabel II, que calificó de "pérdida irreparable".

"En nombre del pueblo ucraniano, damos nuestro más sincero pésame a la familia real, a todo el Reino Unido y a la Commonwealth por esta pérdida irreparable", dijo Zelenski en un mensaje en las redes sociales.

It is with deep sadness that we learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. On behalf of the 🇺🇦 people, we extend sincere condolences to the @RoyalFamily, the entire United Kingdom and the Commonwealth over this irreparable loss. Our thoughts and prayers are with you. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2022

Gobierno de México

El gobierno de México, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, mandó sus condolencias a la familia real por el fallecimiento de su Majestad la Reina Isabel II.

"Extendemos nuestras condolencias a familiares y amistades de la jefa de Estado del país británico".

Nuestros pensamientos y condolencias al pueblo y gobierno del Reino Unido. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 8, 2022 El @GobiernoMX, a través de la @SRE_mx, expresa sus más sinceras condolencias al pueblo del Reino Unido por el sensible fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. Extendemos nuestras condolencias a familiares y amistades de la jefa de Estado del país británico. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 8, 2022

Casa Blanca de EU

La Casa Blanca transmitió este jueves sus condolencias al Reino Unido y la familia real británica por la muerte de Isabel II y subrayó que este país es uno de sus principales aliados y que bajo su reinado la relación bilateral fue más fuerte "que nunca".



"Nuestros pensamientos están con los miembros de la familia real", señaló la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una comparecencia ante la prensa que coincidió con el anuncio del fallecimiento de la monarca.



Poco antes, había apuntado que Estados Unidos y el Reino Unido y sus respectivas poblaciones "siempre han tenido y compartido una relación especial".