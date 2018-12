Este 31 de diciembre el aeropuerto de Shiphol de Ámsterdam fue desalojado por una amenaza de bomba.

A través de Twitter, el aeropuerto informó que un hombre, que presuntamente traía un explosivo, fue detectado en una de las salidas de la terminal aérea.

Man threatens with a bomb in Departure hall 3 at Schiphol. Currently Departure hall 3 is being evacuated. More information will follow as soon as possible. https://t.co/DDQJuZa9Zn — Schiphol (@Schiphol) 31 de diciembre de 2018

Por lo que las personas que se encontraban en esa área del aeropuerto fueron desalojadas.

Departures and Arrivals 3 were evacuated due to a bomb threat. The police (@Marechaussee) arrested the suspect. Departures and Arrivals 3 are now being opened again for operation. — Schiphol (@Schiphol) 31 de diciembre de 2018

Se explicó que el sospechoso fue detenido.