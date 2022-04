Decretan medidas extremas en el confinamiento en Shanghai, ¿de vuelta al 2020?

Con un alza en el índice de contagios Covid-19, a pesar de que éstos no conlleven a la muerte y sean asintomáticos, las autoridades de Shanghai, China, optaron por severas medidas de prevención para sus 25 millones de habitantes quienes entraron a un duro confinamiento desde hace tres semanas, a pesar de las afectaciones socio-económicas que ello implica.

Tales medidas, que fueron emitidas desde el régimen comunista de China, conllevó a los habitantes a quedarse sin comida ni productos básicos de higiene, mientras la pandemia de Covid-19 avanza.

¿Qué ha provocado el confinamiento en Shanghai?

Una de las principales medidas de prevención es el severo confinamiento de las familias, pues únicamente un integrante de ellas podrá abandonar la vivienda en cuestión una vez al día para recoger alimentos.

Debido a esta medida, las familias se han quedado sin alimentos, pues dependen de los repartidores para poder comer, mismos que no pueden abandonar sus casas ante los contagios de Covid.

Por otro lado, los adultos mayores se han quedado lejos de sus medicamentos pues las restricciones señalan que ellos no pueden salir de casa bajo ningún motivo, al ser considerados como personas vulnerables.

Debido a estas restricciones las fábricas chinas se han visto en la necesidad de cerrar definitivamente sus operaciones, afectando a la cadena de suministro.

Además el gobierno de China ha restringido sus fronteras dejándolas prácticamente cerradas, provocando que los boletos de avión alcanzan precios exorbitantes.

Confinamiento lleva al caos

Ante las severas medidas de restricción los habitantes de Shanghai hacen hasta lo imposible e inimaginable para conseguir sus insumos básicos.

En días recientes, por medio de videos difundidos en redes sociales, se pudo evidenciar que los habitantes de Shanghai iniciaron disturbios en tiendas de autoservicio para poder conseguir su canasta básica.