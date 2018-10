Por inmigrantes, Trump dice que llevará militares a la frontera con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que llevará a los militares a la frontera con México para enfrentar a la caravana migrante.

Trump ha considerado que la llegada de inmigrantes a la frontera de México-Estados Unidos es una emergencia nacional, pero serán detenidos.

A través de su cuenta de Twitter, el republicano culpó a los demócratas ya que sus leyes dificultan frenar a la gente en la frontera.

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de octubre de 2018

Apenas el lunes, Trump lanzó un tuit donde decía que había alertado a los militares sobre una “Emergencia Nacional”, pero el Pentágono dijo que no había recibido órdenes de enviar efectivos a ocuparse de la seguridad fronteriza.

En un acto el miércoles por la noche en Wisconsin, Trump dijo que los militares estaban “preparados”.

Al respecto, agencias informativas como AFP y Reuters señalaron que se ha confirmado oficialmente que el Pentágono prepara un plan al respecto, en que se pretende movilizar a 800 o mil efectivos del ejército.

#BREAKING: Pentagon to send 'several hundred' troops to US-Mexico border, US official says pic.twitter.com/avwmKUNKOE — AFP news agency (@AFP) 25 de octubre de 2018

BREAKING: U.S. military has received request for active duty troops on Mexican border, initial planning estimate to fulfill request is between 800 to 1,000 troops pic.twitter.com/t9QRtBhLrj — Reuters U.S. News (@ReutersUS) 25 de octubre de 2018

Pentágono desplegará 800 militares más en la frontera sur

De acuerdo con el canal CNN, que cita fuentes del Pentágono, el secretario de Defensa, James Mattis, podría firmar este mismo jueves la autorización que permita el despliegue de las tropas, con el propósito de impedir la entrada de una caravana de inmigrantes hondureños que en estos momentos se dirige al país.



De acuerdo con tres fuentes citadas por el diario The Washington Post, esta medida sería una respuesta directa a dicha caravana, que en estos momentos se encuentra en México y que está formada por unas 7.000 personas, entre ellas unos 2.400 menores, según datos de los organizadores.



El mandatario ya ordenó el pasado abril desplegar en la frontera a la Guardia Nacional -un cuerpo de reserva de las Fuerzas Armadas- como respuesta a las noticias sobre otra caravana de migrantes, que en ese caso inició su recorrido en el sur de México, reportó EFE.