La poderosa razón por la que EU quiere recuperar el avión que se estrelló en el mar de China

El pasado 24 de enero la Marina de Estados Unidos reportó que un avión F-35C Lightning II había sufrido un accidente al momento de aterrizar sobre la cubierta del portaaviones USS Carl Vinson (CVN-70) en el mar de China Meridional.

Fue durante unas operaciones de vuelo rutinarias cuando se suscitó el incidente que dejó siete heridos, incluido el piloto a cargo, que finalmente logró eyectarse para luego ser rescatado por un helicóptero militar estadounidense.

Ahora la Marina estadounidense está buscando recuperar su F-35C, lo cuál podría ser más complicado de lo que parece pero ¿cuáles son las razones de ello?

An #F35C Lightning II⚡, assigned to the Argonauts of Strike Fighter Squadron #VFA147, launches off the flight deck of the USS Carl Vinson (#CVN70). pic.twitter.com/TSkNpQaEuk — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) January 11, 2022

¿Por qué EU quiere recuperar el F-35C?

El llamado F-35 es el avión de combate más caro de la historia, incluso algunos medios estadounidenses lo llamaron "el avión que devoró al Pentágono"

debido a su exhorbitante costo y razón por la que EU lo querría de regreso en su país.

La aeronave vale aproximadamente 100 millones de dólares pues fue creado con la tecnología más avanzada, incluso está diseñado para que otros disparen por él.

Tiene la capacidad para no ser detectado por sistemas de radares, por lo que funciona también como un vigilante de los cielos.

2021 was a big year for the F-35. Here is a collection of a few accomplishments that continued to propel the #F35 as the most advanced, combat-ready, fighter jet in the world. pic.twitter.com/TmiTiW4vmB — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) January 13, 2022

Además, su sistema de detección de objetivos permite que la llamada "nube táctica" de la Marina estadounidense actúe contra esos objetivos teniendo la capacidad de disparar misiles desde el sistema Aegis.

El Sistema de combate Aegis (Aegis Combat System por sus siglas en inglés ACS) es un sistema de armas naval integrado desarrollado en Estados Unidos por la División de Misiles y Radares de Superficie de la RCA Corporation, que usa potentes radares y computadores para rastrear y guiar misiles para destruir blancos enemigos.

La dificultad de recuperar el F-35C

El hecho de que la Marina de EU quiera recuperar su F-35 Lightning II tiene sus complicaciones debido a que cayó en territorio chino, por lo que si realizarán un operación de rescate, tendría que estar supervisada de cerca por Beijing.

Y pese a que la Marina está dando escasos detalles sobre sus planes de recuperación, un portavoz de la Séptima Flota, el teniente Nicholas Lingo, dijo a CNN que ya estaban realizando los arreglos para ello.

“La Marina estadounidense está haciendo arreglos para las operaciones de recuperación del avión F-35C involucrado en el percance a bordo del USS Carl Vinson”.

HST & #NeptuneStrike22 🤝 ⚓ #USSHarrySTruman (CVN 75) is in the #MediterraneanSea to maintain maritime stability and security & is currently participating in the @NATO-led activity Neptune Strike 2022.#NavyPartnerships



MORE HERE: https://t.co/I7sqHlOLvl pic.twitter.com/0MIJvxElV7 — U.S. Navy (@USNavy) January 25, 2022

Aunque no se ha revelado en qué parte del mar de China Meridional ocurrió el accidente, Beijing reclama casi toda la vía fluvial de 3.3 millones de kilómetros cuadrados como su territorio y ha reforzado dichos reclamos al construir y militarizar arrecifes e islas en la zona.

Sin embargo, la Oficina de Océanos y Asuntos Ambientales y Científicos Internacionales del Departamento de Estado dijo en un informe que China no tiene bases jurídicas para sus reclamos sobre ese mar calificándolos de "ilegales".