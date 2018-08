¿Por qué los gigantes de internet censuraron al comentarista de EU, Alex Jones?

Los gigantes de internet lanzaron el lunes una ofensiva contra el conspiracionista estadounidense Alex Jones, a quien ahora se le negó el acceso a los sitios de Facebook, YouTube, Apple y Spotify, luego de años de impunidad.

Las medidas ocurren después de meses de críticas al canal de videos en línea YouTube y las redes sociales Facebook y Twitter, acusadas de no hacer suficiente para combatir la desinformación y el discurso de odio.

Fundador del sitio InfoWars, Alex Jones es una personalidad mediática afiliada a la extrema derecha que se ha convertido en una celebridad gracias a sus teorías conspirativas sobre la matanza de Sandy Hook, ocurrida en 2012.

Desde ese tiroteo perpetrado por el joven Adam Lanza (20) en una escuela primaria de Connecticut y con saldo de 26 muertos -entre ellos 20 niños-, Alex Jones ha afirmado en repetidas ocasiones que la masacre fue una puesta en escena.



Jones sostiene que los padres de los niños víctimas de la tragedia en realidad eran actores pagados para desempeñar un papel.

Varias familias de las víctimas llevaron a Jones ante la justicia, acusándolo de propagar teorías falsas para aumentar su audiencia y sus ingresos.

El texano, de 44 años, ha evocado varias otras teorías conspirativas, según las cuales el gobierno estadounidense habría ordenado varios ataques terroristas como los del 11 de septiembre.

¿Censura en redes sociales?

Foto: Reuters

Hace unos días, Facebook retiró cuatro videos de páginas de Alex Jones que violaban sus políticas de redes sociales sobre el discurso de odio y el acoso, indicó el lunes esta plataforma en un mensaje.

Desde entones, Jones ha publicado contenidos suplementarios en Facebook, lo que llevó al grupo a suspender sus cuatro principales páginas de extrema derecha.

Estas páginas están acusadas de "glorificar la violencia" y "utilizar un lenguaje deshumanizado para describir a las personas transgénero, musulmanes e inmigrantes" en violación del reglamento interno de Facebook.

La red social precisó que fue el lenguaje utilizado y no las teorías conspirativas transmitidas por Alex Jones lo que la impulsó a suprimir las páginas.

Jones denuncia al "establishment"

De su lado, Apple retiró de su plataforma la mayoría de los podcasts de Alex Jones, constató la AFP tras una información inicialmente revelada por BuzzFeed.

Apple no respondió una solicitud de AFP para comentar esta decisión y precisar su alcance.

Al mediodía del lunes, YouTube suspendió el canal de Alex Jones, que tenía 2,4 millones de suscriptores.

Imagen ilustrativa / Foto: pixabay.com

A Jones se le impidió a fines de julio usar la plataforma para transmitir en vivo después de violar las reglas de la filial de Google sobre el discurso de odio y la puesta en peligro a los niños, expresó YouTube a la AFP.

El mediático hombre de rostro redondo y voz áspera trató luego de eludir esta suspensión transmitiendo en vivo desde otros canales de YouTube, precisó la plataforma, que decidió suspender todos los canales afiliados a Alex Jones.

"A" complaint. Terminated.

3 strikes? Nah. "A complaint". No further info from god-gle @Google



If I were to point out that baseless censorship immediately enacted by all these multinational censors w ties to #China & #MIC was suspicious, I'd be accused of a #ConspiracyTheory pic.twitter.com/z5dFavwNg8 — David Knight (@libertytarian) 6 de agosto de 2018



Foto: Notimex

También el lunes, el servicio de música en línea Spotify anunció que eliminó de su plataforma todos las grabaciones de The Alex Jones Show y privó al programa de acceso en el futuro, mencionando también incumplimientos de sus reglas sobre discursos de odio.

"Hemos sido completamente excluidos de Facebook, Apple y Spotify", dijo el lunes Alex Jones desde su cuenta de Twitter, red social en la que el polemista no ha sido objeto de ninguna restricción.

Consultado por AFP respecto de Alex Jones, Twitter no respondió.

"¿Cuál será el próximo medio conservador prohibido?", bromeó en Twitter.

We've been banned completely on Facebook, Apple, & Spotify.



What conservative news outlet will be next? 🤔



The one platform that they CAN'T ban and will ALWAYS have our live streams is https://t.co/OQtch0tDED ✊



‼️ Spread the links to help #Infowars fight #Censorship ‼️ — Alex Jones (@RealAlexJones) 6 de agosto de 2018

Apoyo de Trump

A fines de 2015, el candidato Donald Trump había participado en el programa de Alex Jones y le había expresado su apoyo.

"Tu reputación es increíble", dijo durante el programa quien se convertiría más tarde en presidente de Estados Unidos. "No te decepcionaré", subrayó.

"El establishment está atacando la libertad de expresión aquí, en Estados Unidos", afirmó Jones en el último video que publicó en YouTube hace una semana.

A mediados de julio, el director ejecutivo y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, fue fuertemente criticado por afirmar que no estaba a favor de la eliminación de mensajes revisionistas en su plataforma.