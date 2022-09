¿Por qué los hombres rusos están huyendo de su país?

Fue el 24 de febrero de 2022 cuando Rusia inició la guerra contra Ucrania; siete meses en los que el enfrentamiento ha cobrado la vida de miles de personas, destruyendo a familias enteras que no volverán a ser las mismas.

Sin embargo, la muerte no ha sido la única que ha separado a las familias, ahora hay un fenómeno social que también está afectando gravemente a la población rusa y aquí te explicamos cuál es.

Te puede interesar: Misión del OIEA llega a planta nuclear de Zaporiyia tras retraso por bombardeos

¿Por qué los hombres rusos están huyendo?

El fenómeno que se está dando es la migración de miles de hombres rusos a Georgia, un que arrastra recuerdos dolorosos de la invasión rusa de 2008.

Los rusos están huyendo de su país por el temor a que sean llamados por el Kremlin para ser reclutados y luchar contra el ejército ucraniano, lo que pondría en riesgo su vida.

Viacheslav es un joven de 33 años que decidió dejar a su familia para cruzar la frontera y llegar a Georgia.

A diario se observan a rusos dejado su país y cruzando la frontera. | Foto: AFP

"Hice el servicio militar y puedo ser llamado para luchar contra Ucrania, pero yo no quiero eso. ¿Para qué o para quién lo tengo que hacer?

"He dejado en casa a mi mujer y a mi hijo. Intentaré traerlos a Georgia cuanto antes, pero primero tengo que empezar a trabajar y alquilar un apartamento", explicó.

Los hombres en edad de servir a las fuerzas armadas han salido a Georgia en caravana de automóviles de hasta 20 kilómetros, en bicicleta o a pie.

Imagen satelital tomada por Maxar Technologies el 27 de septiembre de 2022 muestra vehículos esperando cerca del cruce fronterizo entre Rusia y Georgia. | Foto: AFP

Según el ministro georgiano del Interior, Vajtang Gomelauri, actualmente entran al país caucásico 10 mil rusos al día, lo que supone entre un 40-45 % más que antes del 21 de septiembre, cuando Putin decretó la movilización parcial.

Fue el 21 de septiembre cuando el presidente Vladimir Putin inició una movilización de cientos de miles de hombres rusos para reforzar el ejército de Moscú en Ucrania.

¿El inicio de un éxodo masivo?

La realidad es que no todos apoyan la guerra que inició Vladimir Putin y para muestra, los testimonios de hombres como Alexander Sudakov que nunca han querido enfrentarse con Ucrania.

"El llamado a la movilización ha sido la última estocada para mí, he vivido 20 años bajo el mando crecientemente autoritario de Vladimir Putin y para mí los ucranianos son nuestros hermanos, no lo entiendo, ¿cómo puedo ir a matarlos o que me maten?", expresó el joven de 32 años.

Rusos siendo reclutados y despidiéndose de sus familiares y amigos. | Foto: AFP

Asimismo, explicó que Georgia es la primera opción para quienes huyen del reclutamiento porque los rusos pueden entrar y permanecer un año sin visa.

Nikita, otro hombre ruso que de igual forma escapó a Georgia considera que la ola migratoria rusa es solo el comienzo de un éxodo masivo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Millones más seguirán, nadie quiere ir a esta guerra, ni siquiera los rusos que están envenenados con la propaganda del gobierno y les agrada la idea de volver a dominar el espacio postsoviético", concluyó.

Con información de AFP