¿Por qué no quieren al candidato Bolsonaro de Brasil?

El Donald Trump de Brasil, Jair Mesías Bolsonaro, no logró su cometido de llegar a la Presidencia en la primera vuelta (46%), para lo que necesitaba más de la mitad de los votos y aunque reafirmó su favoritismo en las urnas, en las calles las mujeres gritan "¡él no, él no!" pero... ¿por qué?

“Él no”. Dos palabras escuetas y un eslogan que guarda similitud con la campaña feminista más célebre de los últimos tiempos. Con un grito de batalla inspirado es el “MeToo”, muchas mujeres brasileñas han salido en los últimos días a combatir en las redes al ultraderechista Jair Bolsonaro, que tiene la oportunidad de convertirse en el próximo presidente del gigante sudamericano.

Thank you for your support ❤️ #EleNao pic.twitter.com/oH2GvYg91q — mariana (@peraltabdavis) October 8, 2018

Con carrera militar en Río de Janeiro, especializado en paracaidismo y con título profesional en Educación Física, Bolsonaro era calificado por sus superiores como un ser "agresivo" y de "excesiva ambición" de acuerdo a AFP.

Sus inicios en política se dieron a finales de los años 80 luego de protestar públicamente por los bajos salarios de los militares, hecho que le ocasionó una sanción pero con el que consiguió un buen número de adeptos que posteriormente le ayudarían a alcanzar su primer escaño público.

Durante más de 26 años, el candidato por el Partido Social Liberal (PSL) estuvo afiliado a ocho partidos políticos, tiempo en el que presentó 162 proyectos de ley, de los cuales, solo le fueron aprobados dos.

El capitán de la reserva del Ejército que se autoproclama "soldado de Brasil" se mueve entre odios y amores por su actitud guerrerista para enfrentar la violencia, su lucha contra la corrupción y por sus manifestaciones machistas, homofóbicas y racistas.

Trivializar la violación

Ver esta publicación en Instagram #EleNao #EleNunca #BrasilContraBolsonaro #FacismoNao. 🇧🇷 Una publicación compartida de @ eu_celestinoalana el 8 Oct, 2018 a las 6:23 PDT

En 2003, Bolsonaro le dijo a una diputada de izquierda, que lo acusaba de incentivar las violaciones, que "no merecería ser violada". Más tarde explicó al diario 'Zero Hora': "No merecería ser violada porque es muy mala, muy fea".

Cientos de miles de mujeres se manifestaron el 29 de septiembre en varias ciudades del mundo contra el candidato por sus declaraciones machistas al grito de 'Él no'

Entre las impulsoras destacan la actriz Bruna Marquezine, pareja del futbolista Neymar, y otras grandes celebridades locales como la cantante Claudia Raia, las también actrices Fernanda Lima y Deborah Secco y las presentadoras Fernanda Paes y Rachel Sheherazade.

Defensa de la dictadura

Ver esta publicación en Instagram Igualzinho. Pare de fingir que é alguém? O senhor ganha da política e acha que vai levar tudo à força. Não existe minorias existe um GRITO PLANETÁRIO #elenao #elejamais #elenunca toma. Una publicación compartida de Danillo Sena (@danillosena21) el 8 Oct, 2018 a las 6:17 PDT

En 2016, elogió a un torturador de la dictadura en Brasil (1964-1985). "El error de la dictadura fue torturar y no matar", aseguró Bolsonaro en 2016 durante una entrevista en una radio local.

En contra de la comunidad LGBTTTI

En una entrevista con la revista Playboy, en 2011, dijo que preferiría que sus hijos "muriesen en un accidente" a que sean homosexuales. En otra ocasión, reconoció: "No voy a combatir ni a discriminar, pero si veo a dos hombres besándose en la calle, les voy a pegar".

Y en una entrevista en televisión llegó a asegurar que "el 90% de los hijos adoptados (por parejas homosexuales) van a ser homosexuales y se van a prostituir, con seguridad".

NO a los indígenas

Bolsonaro ha insistido durante toda la campaña electoral en que acabará con los derechos de los indígenas sobre las tierras: "No voy a dar ni un centímetro a las reservas indígenas", declaró. Sobre la comunidad brasileña con descendencia africana también dijo: "No hacen nada. Más de mil millones de dólares al año estamos gastando en ellos".

Declaraciones racistas

El político ha demostrado en varias ocasiones tendencias racistas, por ejemplo al explicar porqué sus hijos no tendrán parejas de raza negra: "Están muy bien educados".

Recientemente, Bolsonaro afirmó que no aceptaría ningún resultado que no fuese su victoria, aunque después moderó su comentario.

con información de DPA y AFP...