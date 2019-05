¿Por qué tachan de mentiroso al Papa?

CIUDAD DEL VATICANO. Mientras que el papa Francisco, ha desmentido categóricamente haberse enterado de las fechorías sexuales del cardenal Edgar McCarrikck y de no intervenir de inmediato, su gran acusador sobre esta cuestión, el exnuncio en Washington, monseñor Carlo Mara Vigano, lo acusó ahora de decir mentiras.

El pontífice argentino dijo que “obviamente, de McCarrick no sabía nada de nada, lo he dicho varias veces que yo no tenía ninguna informacion, ¡ni idea!, si no, no me hubiera quedado callado”. Bergoglio aclaró que prefirió callarse acerca de las acusaciones de Vigano y confiar en los periodistas para que descubrieran la verdad de la campaña de difamación.

Monseñor Vigano reaccionó de inmediato, y dijo “finge no recordar lo que le dije sobre McCarrick y finge que no fue él quien me preguntó por McCarrick”, declaró.

Que el papa Francisco tenga enemigos dentro y fuera de la Iglesia y del mismo Vaticano, no es un misterio... Pero tal vez nunca se imaginó tener que lidiar con alguien que lo sigue acusando con tenacidad y que abiertamente llegó a pedir su renuncia.