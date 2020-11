Por violaciones electorales, Twitter suspende varias cuentas de noticias

Twitter Inc suspendió hoy varias cuentas de noticias de tendencia derechista recientemente creadas y que publicaron información sobre la votación en las disputadas elecciones de Estados Unidos por violar sus políticas.

La red social dijo que las cuentas habían sido suspendidas por infringir las normas contra la "coordinación", publicando contenido idéntico mientras aparecían como independientes o se dedicaban a otro comportamiento automatizado encubierto.

Una de las suspendidas, SVNewsAlerts, tenía 69 mil seguidores hasta la semana pasada.

Add @SVNewsAlerts to the growing list of conservative-leaning news accounts whose voice apparently made @Twitter so uncomfortable that they had to be purged without warning or explanation. pic.twitter.com/I3EuSlUKUh — Jake K. Turx (@JakeTurx) November 3, 2020

El relato advertía con frecuencia de disturbios relacionados con las elecciones y destacaba cuestiones relacionadas con la seguridad y la fiabilidad de la votación. Apuntaba a afirmaciones de fraude sobre los demócratas y llamaba la atención sobre los mítines y discursos del presidente republicano Donald Trump.

Otras cuentas suspendidas por Twitter fueron FJNewsReporter, Crisis_Intel y Faytuks.

Una página de Facebook Inc. también se ha hecho eco de SVNewsAlerts y sigue activa con más de 20 mil seguidores. Facebook no quiso hacer comentarios.