Posponen Japón y EU acuerdos comerciales para septiembre

Acuerdos en materia comercial, uno de los temas centrales en la agenda del primer ministro japonés Shinzo Abe y el presidente estadounidense Donald Trump, quedaron pospuestos para septiembre próximo, tras las elecciones parlamentarias en el país asiático.

El propio Trump hizo el anuncio en un tuit luego de su juego de golf de este domingo con Abe, en el segundo día de su visita a Japón, la cual realiza como "huésped de Estado", señaló un despacho de la agencia de noticias Kyodo.

Great progress being made in our Trade Negotiations with Japan. Agriculture and beef heavily in play. Much will wait until after their July elections where I anticipate big numbers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2019

De acuerdo con el reporte, el mandatario visitante consideró las posibles concesiones que Abe debería de hacer en una negociación comercial y que podrían afectarle en las elecciones de la parlamentaria Cámara de Consejeros del próximo julio.

Estados Unidos pretende que Japón haga concesiones en el sector agrícola para concretar el acuerdo comercial, lo que podría debilitar la posición electoral de Abe y su partido.

En septiembre venidero, Abe prevé acudir a la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas y sostener un nuevo encuentro con Trump, momento en que podrían anunciarse los acuerdos.

El tema comercial coexistió este domingo con el desayuno y comida que ambos mandatarios compartieron junto con sus esposas, además de un juego de golf en el que participaron jugadores profesionales japoneses y la entrega de la Copa Presidencial a Asanoyama, luchador de sumo que la ganó la víspera.

Mañana lunes, Trump y su esposa Melania se convertirán en los primeros dignatarios extranjeros en reunirse con el emperador Naruhito y la emperatriz Masako, cuya Reiwa inició el pasado 1 de mayo, tras la dimisión del emperador Akihito, la primera en 200 años.