Prensa es responsable de ataques violentos en EU: Trump

El día de hoy, el mandatario estadounidense, Donald Trump, por medio de su cuenta oficial de Twitter culpó a los medios de comunicación de estar detrás de los hechos violentos ocurridos en su país.





Una gran parte de la ira que vemos hoy en nuestra sociedad es causada por el informe deliberadamente falso e inexacto de los Medios Principales a los que me refiero como fake news. Se ha vuelto tan malo y odioso que está más allá de toda descripción. Mainstream Media debe limpiar su acto, RÁPIDO!

Cabe recordar que el día de ayer se hallaron paquetes explosivos dirigidos a Hillary Clinton, Barack Obama, oficinas de la CNN en Nueva York, Eric Holder, Maxine Waters y esta mañana se encontró uno más con destino al actor Robert de Niro, quien constantemente emitió comentarios en contra de las decisiones de Trump.

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2018

Afortunadamente, el Servicio Secreto de Estados Unidos actuó de manera inteligente y logró intervenir a tiempo, antes de que se desataran actos lamentables.

En un mitin de la campaña en Wisconsin, el mandatario condenó estos actos violentos:

Cualquier acto o amenaza de violencia política es un ataque a nuestra propia democracia



Asimismo, pidió a la prensa que al momento de emitir las noticias consideren hacerlo con un tono más sutil y de esta manera evitar las famosas fake news.

El seis de noviembre se llevarán a cabo las elecciones legislativas de Estados Unidos.