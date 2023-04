Preocupante la forma en la que Lula aborda el tema de la guerra en Ucrania, acusa vocero de EU

El gobierno de Estados Unidos afirmó este lunes que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha estado repitiendo de manera incesante la propaganda de Rusia y China sobre la guerra en Ucrania sin "estudiar los hechos".



"Es profundamente problemática la forma en la que Brasil ha abordado este tema tanto de manera sustantiva como de manera retórica al sugerir que EU y Europa de alguna manera no están interesados en la paz o que comparten responsabilidad por la guerra", dijo John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca.

Te podría interesar: Lula culpa a EU y Europa por la guerra en Ucrania



"En ese punto, Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china, sin prestar atención en absoluto a los hechos", añadió.



Kirby se posicionó así al ser preguntado por las últimas declaraciones de Lula, quien la semana pasada estuvo de visita en China y Emiratos Árabes Unidos y, desde Pekín, afirmó que Estados Unidos debe dejar de "incentivar" la guerra en Ucrania y "comenzar a hablar de paz".

Mundo Brasil reafirma su respaldo a China sobre EU



Este domingo, desde Abu Dabi, el líder brasileño insistió en esas críticas al señalar a EU, así como a la Unión Europea, por estar "contribuyendo" a la continuidad de la guerra.



Lula, que ha intentado mantener una postura neutral en el conflicto, también dijo recientemente que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, debe plantearse la posibilidad de ceder definitivamente a Rusia la península de Crimea, que Moscú se anexionó en 2014.



Kirby consideró este lunes que esa propuesta es "errónea" y cuestionó que la haya sugerido un país como Brasil, que recordó ha votado para defender los principios de soberanía e integridad territorial en la Asamblea General de Naciones Unidas.



Lula, en el poder desde el pasado 1 de enero, se reunió con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca el 10 de febrero y ambos hablaron entonces sobre la propuesta del brasileño para crear un grupo -integrado entre otros por Estados Unidos, Alemania, Francia, Brasil, India, China- para mediar en el conflicto.

El mandatario brasileño ha insistido en los últimos días en la creación de ese grupo, que ha descrito como un "G20 por la paz"

Por su parte, el canciller brasileño Mauro Vieira, rechazó las críticas del gobierno estadounidense al presidente Lula da Silva por señalar a ese país y a la Unión Europea de estar promoviendo la guerra en Ucrania.

"No, en absoluto, no estoy de acuerdo, no sé cómo o por qué llegaron a esa conclusión, pero en absoluto estoy de acuerdo", dijo Vieira a los periodistas, tras participar en el encuentro que mantuvieron Lula y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, de visita en Brasil.

Al ser preguntado al respecto, Vieira afirmó que "desconoce las razones" por las cuales la administración del presidente Joe Biden ha emitido esas declaraciones sobre el líder de la izquierda latinoamericana.

"Solo puedo decir que Brasil y Rusia completan este año 195 años de relaciones diplomáticas con embajadores resistentes. Son dos países que tienen una historia en común", defendió.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Lula recibió este lunes a Lavrov, de gira por varios países de América Latina, para una visita de cortesía, "como acostumbra a hacer con invitados extranjeros", tras reunirse oficialmente con el propio Vieira, según remarcó el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music