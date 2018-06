Presentadora de Fox News dice que los centros de detención de niños migrantes son como "campamentos de verano"

Las imágenes hablan por si solas: niños de todas las edades encerrados en jaulas con mantas térmicas en los Centros de Detención de Estados Unidos.





Niños migrantes separados de sus padres quienes son detenidos al tratar de cruzar la frontera de manera ilegal. La política “tolerancia cero”, implementada por Donald Trump para intentar disminuir la migración a territorio norteamericano, ha separado a cerca de 2 mil niños de sus padres en solamente seis semanas.

Para la presentadora de la cadena de Fox News, Laura Ingraham estos centros de detención son "prácticamente como campos de verano".

Laura Ingraham going to summer camp at a dog kennel explains a lot. pic.twitter.com/HDafbAGebt — Jeffrey Wright (@jfreewright) 19 de junio de 2018

También declaró en Twitter que “El pueblo estadounidense está cobrando una cuenta muy cara por lo que equivale a una lenta invasión a los Estados Unidos”, también en referencia a los migrantes latinoamericanos.





El Fiscal General Jeff Sessions dijo en el programa de Ingraham que comparar los centros de detención con campos de concentración de la Alemania Nazi era una "exageración" porque los alemanes "evitaban que los judíos se fueran del país".